Uśmiech, „Robimy zdjęcia”! To projekt bydgoskich fotografików. Przed obiektywem może stanąć, kto tylko chce

2026-07-05, 08:30  Bogumiła Wresiło/DW
„Robimy zdjęcia” to projekt Jarka Majewskiego (z lewej) i Łukasza Kosza/ Fot. Bogumiła Wresiło

„Robimy zdjęcia” to projekt Jarka Majewskiego (z lewej) i Łukasza Kosza/ Fot. Bogumiła Wresiło

Łukasz Kosz i Jarek Majewski z Fundacji Konik robią bezpłatne zdjęcia! I o jakie!

Wszyscy chętni do pojawienia się przed obiektywem, mogą odwiedzić ogródek bydgoskiej kafejki Velvet Cafe. Tam do 15 lipca fachowcy będą robili zdjęcia, zdjęcia społeczne.

- To są wielkoformatowe kamery wykonane z drewna mahoniowego - opisuje Jarek Majewski. - Leciwe dość, bo mają po 100 -120 lat, więc wyglądają niecodziennie. To nasza startowa inicjatywa. Razem z Łukaszem założyliśmy fundację. Nie oczekujemy żadnych darowizn ani ani zapłaty za tę usługę usługę, dla nas to przyjemność - dodaje.

  • Nie trzeba się zapisywać, by zrobić sobie zdjęcie - wystarczy przyjść od poniedziałku do piątku między godz. 10 a 18 do lokalu przy ul. Gdańskiej 25 w Bydgoszczy.
  • Fotografie trafią na wystawę, a fotografowani otrzymują je w wersji cyfrowej.

Więcej w relacji Bogumiły Wresiło - poniżej.

Relacja Bogumiły Wresiło

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