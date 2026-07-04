Wszystko gra na wakacyjnej trasie „Lato w rytmie PiK-a". Przystanek: Nowe Miasto Lubawskie [zdjęcia]
W sobotę (4 lipca) na scenie letniej akcji z Polskim Radiem PiK zrobiło się bardzo tłoczno. Wśród gwiazd jest zespół FEEL!
Dariusz Gross z radiową ekipą wybrał się do Nowego Miasta Lubawskiego. Była dobra muzyka, świetna zabawa i wspaniały, rodzinny czas! O wysoką temperaturę muzyczną i wyśmienite wrażenia dbają: Eryk Moczko, Peja i DJ Omen, a gwiazdą trzeciego wieczoru pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a” jest zespół FEEL!
Występy gwiazd wieczoru 4 lipca wkomponowały się w Dni Nowego Miasta Lubawskiego, które odbywają się na stadionie MOSiR przy ul. Jagiellońskiej 20.
Koncertowa część wieczoru rozpocznie się o godzinie 19.
„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026
Koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji. Przed nami:
- 22 sierpnia koncert w Papowie Biskupim,
- 29 sierpnia - w Lisewie.