„Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu [zdjęcia]

2026-07-04, 12:00 Mariusz Luda/DW

„Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu/ Fot. Mariusz Luda

Podróż pociągiem Rybitwa nad morze trwa niecałe 5 godzin. Pojedziecie nim wyłącznie w wakacyjne soboty i niedziele. Jest szybko, bezpiecznie, wygodnie i co ważne – tanio.

Z Torunia wakacyjny pociąg wyjeżdża w soboty i niedziele o godz. 7.14, wraca – o godz. 21. Z podróżnymi rozmawiał reporter Polskiego Radia PiK Mariusz Luda.



- Jest niedrogo, szybko, wygodnie, można zabrać ze sobą rowery. Bardzo ten pociąg lubimy i co roku na niego czekamy! - mówiła jedna z pasażerek.



- To dobry pociąg, z klimatyzacją, zapraszamy. W Kołobrzegu będziemy o godz. 12.10, można iść prosto na plażę - mówi Marcin Krawczyk, kierownik pociągu.



Połączenie zostało uruchomione przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z przewoźnikiem Polregio. Obsługuje pasażerów, przejeżdżając przez kluczowe węzły przesiadkowe m.in. w:



Solcu Kujawskim,

Bydgoszczy,

Nakle nad Notecią,

Pile,

Szczecinku,

Białogardzie.

48 złotych

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