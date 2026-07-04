„Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu [zdjęcia]

2026-07-04, 12:00  Mariusz Luda/DW
„Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu/ Fot. Mariusz Luda

„Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu/ Fot. Mariusz Luda

Podróż pociągiem Rybitwa nad morze trwa niecałe 5 godzin. Pojedziecie nim wyłącznie w wakacyjne soboty i niedziele. Jest szybko, bezpiecznie, wygodnie i co ważne – tanio.

Z Torunia wakacyjny pociąg wyjeżdża w soboty i niedziele o godz. 7.14, wraca – o godz. 21. Z podróżnymi rozmawiał reporter Polskiego Radia PiK Mariusz Luda.

- Jest niedrogo, szybko, wygodnie, można zabrać ze sobą rowery. Bardzo ten pociąg lubimy i co roku na niego czekamy! - mówiła jedna z pasażerek.

- To dobry pociąg, z klimatyzacją, zapraszamy. W Kołobrzegu będziemy o godz. 12.10, można iść prosto na plażę - mówi Marcin Krawczyk, kierownik pociągu.

Połączenie zostało uruchomione przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z przewoźnikiem Polregio. Obsługuje pasażerów, przejeżdżając przez kluczowe węzły przesiadkowe m.in. w:

  • Solcu Kujawskim,
  • Bydgoszczy,
  • Nakle nad Notecią,
  • Pile,
  • Szczecinku,
  • Białogardzie.
Jednorazowy bilet normalny na całej trasie kosztuje 48 złotych.

To niejedyny pociąg, który wozi mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podczas wakacji. „Latarnik" kursuje z Bydgoszczy na Hel, a „Borsuk" z Torunia do Czerska. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
„Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu/ Fot. Mariusz Luda „Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu/ Fot. Mariusz Luda „Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu/ Fot. Mariusz Luda „Rybitwa” ruszyła nad morze! W wakacyjne weekendy szybko wozi pasażerów z Torunia do Kołobrzegu/ Fot. Mariusz Luda

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