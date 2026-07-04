Ten projekt rzuci światło na diagnostykę raka szyjki macicy. Politechnika Bydgoska liderem

Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej oraz Politechniki Gdańskiej będą pracować nad czujnikiem fotonicznym, który w przyszłości może wspierać wczesną diagnostykę raka szyjki macicy/grafika: PB
Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej oraz Politechniki Gdańskiej będą pracować nad czujnikiem fotonicznym, który w przyszłości może wspierać wczesną diagnostykę raka szyjki macicy.
Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących nowotworów u kobiet na świecie. W Polsce każdego roku taką diagnozę słyszy około 3 tys. pacjentek. Choć wykryty we wczesnym stadium jest w większości przypadków skutecznie leczony, każdego roku z jego powodu umiera ok. 1,5 tys. kobiet. Jedną z głównych przyczyn zgonów pozostaje zbyt późne wykrycie nowotworu. Na ograniczoną skuteczność profilaktyki wpływa szereg czynników: bezobjawowy przebieg choroby, utrudniony dostęp do badań przesiewowych, nierówny dostęp do świadczeń zdrowotnych czy czynniki społeczne i ekonomiczne.
Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt „Światło w służbie zdrowia – czujnik fotoniczny jako wsparcie profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy”.
Kierownikiem projektu jest dr inż. Monika Kosowska z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Przez najbliższe 36 miesięcy zespół badaczy z Politechniki Bydgoskiej oraz Politechniki Gdańskiej będzie prowadził prace nad realizacją prototypów światłowodowych czujników fotonicznych oraz optycznych fantomów tkanek, które posłużą do ich walidacji i testowania.
Celem badań jest opracowanie prototypu rozwiązania charakteryzującego się wysoką precyzją pomiarów, prostotą użytkowania oraz relatywnie niskim kosztem. W perspektywie długoterminowej opracowywane rozwiązanie może zwiększyć dostępność badań diagnostycznych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i regionach o ograniczonym dostępie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
- Chcemy dać kobietom szansę na szybką i powszechnie dostępną diagnostykę. Czujniki fotoniczne, które z powodzeniem wykorzystywane są w innych dziedzinach, mogą w przyszłości stać się podstawą nowych narzędzi do wczesnego wykrywania zmian nowotworowych. Obok prac badawczych stawiamy również na edukację, ponieważ wierzymy, że wiedza i profilaktyka są równie ważnymi narzędziami w walce z rakiem szyjki macicy jak rozwój nowoczesnych technologii – mówi dr inż. Monika Kosowska, kierownik projektu.
Projekt nosi tytuł: „Światło w służbie zdrowia – czujnik fotoniczny jako wsparcie profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy”.
Jego wartość wynosi 1 366 400 zł
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa”.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę