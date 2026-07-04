Ten projekt rzuci światło na diagnostykę raka szyjki macicy. Politechnika Bydgoska liderem

Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej oraz Politechniki Gdańskiej będą pracować nad czujnikiem fotonicznym, który w przyszłości może wspierać wczesną diagnostykę raka szyjki macicy/grafika: PB

Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej oraz Politechniki Gdańskiej będą pracować nad czujnikiem fotonicznym, który w przyszłości może wspierać wczesną diagnostykę raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących nowotworów u kobiet na świecie. W Polsce każdego roku taką diagnozę słyszy około 3 tys. pacjentek. Choć wykryty we wczesnym stadium jest w większości przypadków skutecznie leczony, każdego roku z jego powodu umiera ok. 1,5 tys. kobiet. Jedną z głównych przyczyn zgonów pozostaje zbyt późne wykrycie nowotworu. Na ograniczoną skuteczność profilaktyki wpływa szereg czynników: bezobjawowy przebieg choroby, utrudniony dostęp do badań przesiewowych, nierówny dostęp do świadczeń zdrowotnych czy czynniki społeczne i ekonomiczne.



Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt „Światło w służbie zdrowia – czujnik fotoniczny jako wsparcie profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy”.



Kierownikiem projektu jest dr inż. Monika Kosowska z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej.

Przez najbliższe 36 miesięcy zespół badaczy z Politechniki Bydgoskiej oraz Politechniki Gdańskiej będzie prowadził prace nad realizacją prototypów światłowodowych czujników fotonicznych oraz optycznych fantomów tkanek, które posłużą do ich walidacji i testowania.



Celem badań jest opracowanie prototypu rozwiązania charakteryzującego się wysoką precyzją pomiarów, prostotą użytkowania oraz relatywnie niskim kosztem. W perspektywie długoterminowej opracowywane rozwiązanie może zwiększyć dostępność badań diagnostycznych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i regionach o ograniczonym dostępie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.



- Chcemy dać kobietom szansę na szybką i powszechnie dostępną diagnostykę. Czujniki fotoniczne, które z powodzeniem wykorzystywane są w innych dziedzinach, mogą w przyszłości stać się podstawą nowych narzędzi do wczesnego wykrywania zmian nowotworowych. Obok prac badawczych stawiamy również na edukację, ponieważ wierzymy, że wiedza i profilaktyka są równie ważnymi narzędziami w walce z rakiem szyjki macicy jak rozwój nowoczesnych technologii – mówi dr inż. Monika Kosowska, kierownik projektu.



