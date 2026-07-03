Cofając autem dostawczym śmiertelnie potrącił seniorkę. Kierowca z aktem oskarżenia

Sprawca wypadku przyznał się do winy i wyraził skruchę /Fot. ilustracyjna, Pixabay

Jest akt oskarżenia przeciwko Szymonowi Cz. Odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku w powiecie aleksandrowskim. Doszło do niego w listopadzie, na parkingu przed sklepem.

Kobieta nie zauważyła pojazdu i mogła też nie słyszeć sygnału dźwiękowego ostrzegającego o manewrze. 85-latka nie przeżyła wypadku. Szymon Cz. przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Wyjaśnił, że przed rozpoczęciem cofania patrzył w boczne lusterka. Zaznaczył, że jego auto nie miało lusterka wstecznego w środku kabiny. Mężczyzna był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia.