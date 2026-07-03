Ochroniarze z dyskoteki w Izbicy Kujawskiej usłyszeli zarzuty. Dwaj bili, trzeci nie reagował

2026-07-03, 17:30  Redakcja/KB
Ochroniarze z dyskoteki w Izbicy Kujawskiej usłyszeli zarzuty/fot. Pixabay

Ochroniarze z dyskoteki w Izbicy Kujawskiej usłyszeli zarzuty/fot. Pixabay

Jak podaje Prokuratura Okręgowa we Włocławku, bracia K., którzy stali na bramce dyskoteki, mieli bez powodu wyprowadzić jednego z gości, po czym go pobić. Trzeci ochroniarz przyglądał się temu zajściu i nie pomógł pokrzywdzonemu. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy zajmowali się ochroną na dyskotece w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej.

Braciom K.: 40-latkowi i 31-latkowi zarzucono m.in., że działając wspólnie i w porozumieniu pobili jednego z uczestników tej dyskoteki. Trzeci ochroniarz, 25-letni G., został oskarżony o to, że mając obowiązek ochrony i zabezpieczenia imprezy, nie dopełnił swoich obowiązków i nie zapobiegł pobiciu pokrzywdzonego przez wyżej wymienionych braci.

Z materiału dowodowego wynika, że zaatakowany mężczyzna był jednym z uczestników imprezy dyskotekowej, bawiąc się na niej w towarzystwie innych osób i swojej dziewczyny. Jak wynika m.in. z zabezpieczonego monitoringu, bracia K. pełniąc funkcję ochroniarzy, praktycznie bez powodu wyprowadzili pokrzywdzonego z dyskoteki i przy wyjściu, a następnie już przed dyskoteką, zaczęli go okładać pięściami po głowie i żebrach. Trzeci z ochroniarzy – G. – przyglądał się całemu zajściu, nie próbując nawet zareagować i odciągnąć od pokrzywdzonego swoich kolegów.
  • Do zarzucanego czynu przyznał się od razu G., ale odmówił składania wyjaśnień. Bracia K. początkowo nie przyznawali się do popełnienia zarzucanego im czynu. W toku postępowania jeden z braci zmienił postawę, przyznał się i złożył wyjaśnienia, w których wyraził skruchę. Oskarżony G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani.
  • Za pobicie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, natomiast kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi za niepowstrzymanie bijących i nieustrzeżenie uczestnika imprezy przed pobiciem.


Prokuratura podaje, że przestępstwa i nadużycia ze strony pracowników ochrony w dyskotekach, poza uwarunkowaniami osobistymi i demoralizacją wynikają głównie z toksycznej mieszanki stresu, niskich zarobków, braku odpowiednich kwalifikacji oraz poczucia bezkarności.

„Brak odpowiedniego przygotowania do tak odpowiedzialnej i wymagającej pracy, zaniechanie weryfikacji predyspozycji psychicznych i kryminalnych bardzo często prowadzi do naruszeń prawa. Pracodawcy! Zatrudnianie odpowiedzianych pracowników ochrony na dyskotekach jest kluczowe dla zapewnienie bezpieczeństwa gości oraz sprawnego funkcjonowania lokalu. Odpowiednio wyszkolona kadra potrafi zapobiegać eskalacji konfliktów, kontrolować dostęp do klubu i w razie potrzeby skutecznie współpracować ze służbami ratunkowymi lub policją." - czytamy w komunikacie włocławskiej prokuratury.

Radziejów

Region

Cofając autem dostawczym śmiertelnie potrącił seniorkę. Kierowca z aktem oskarżenia

Cofając autem dostawczym śmiertelnie potrącił seniorkę. Kierowca z aktem oskarżenia

2026-07-03, 17:59
Właścicielka spalonej alpakarni w Ostrówku zeznawała przed sądem. Mówiła o horrorze nękania

Właścicielka spalonej alpakarni w Ostrówku zeznawała przed sądem. Mówiła o „horrorze nękania"

2026-07-03, 17:00
Groził nożem, gdy w markecie kradł kapsułki do prania. Drugi złodziej zgubił portfel

Groził nożem, gdy w markecie kradł kapsułki do prania. Drugi złodziej zgubił portfel

2026-07-03, 16:30
W pół godziny odejmują lat i dodają pewności siebie. Barberzy zapraszają seniorów

W pół godziny odejmują lat i dodają pewności siebie. Barberzy zapraszają seniorów

2026-07-03, 16:08
O urząd powalczy trzech kandydatów. Wybory w gminie Raciążek po śmierci wójta

O urząd powalczy trzech kandydatów. Wybory w gminie Raciążek po śmierci wójta

2026-07-03, 15:20
Odtworzą hejnał miasta i dźwięk Dzwonu Zygmunta. Rycerze zjechali do Golubia-Dobrzynia

Odtworzą hejnał miasta i dźwięk Dzwonu Zygmunta. Rycerze zjechali do Golubia-Dobrzynia

2026-07-03, 14:32
Zderzenie tramwajów w bydgoskim Fordonie. Motorniczy ukarany mandatem [aktualizacja]

Zderzenie tramwajów w bydgoskim Fordonie. Motorniczy ukarany mandatem [aktualizacja]

2026-07-03, 14:30
Pilna kontrola NFZ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Chodzi o grafik. Lecznica wyjaśnia

Pilna kontrola NFZ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Chodzi o grafik. Lecznica wyjaśnia

2026-07-03, 14:14
Są wyniki egzaminu ósmoklasisty w Kujawsko-Pomorskiem. Lepsze, niż w poprzednich latach

Są wyniki egzaminu ósmoklasisty w Kujawsko-Pomorskiem. Lepsze, niż w poprzednich latach

2026-07-03, 12:48

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę