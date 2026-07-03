Ochroniarze z dyskoteki w Izbicy Kujawskiej usłyszeli zarzuty. Dwaj bili, trzeci nie reagował

Ochroniarze z dyskoteki w Izbicy Kujawskiej usłyszeli zarzuty/fot. Pixabay

Jak podaje Prokuratura Okręgowa we Włocławku, bracia K., którzy stali na bramce dyskoteki, mieli bez powodu wyprowadzić jednego z gości, po czym go pobić. Trzeci ochroniarz przyglądał się temu zajściu i nie pomógł pokrzywdzonemu. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy zajmowali się ochroną na dyskotece w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej.





Braciom K.: 40-latkowi i 31-latkowi zarzucono m.in., że działając wspólnie i w porozumieniu pobili jednego z uczestników tej dyskoteki. Trzeci ochroniarz, 25-letni G., został oskarżony o to, że mając obowiązek ochrony i zabezpieczenia imprezy, nie dopełnił swoich obowiązków i nie zapobiegł pobiciu pokrzywdzonego przez wyżej wymienionych braci.





Z materiału dowodowego wynika, że zaatakowany mężczyzna był jednym z uczestników imprezy dyskotekowej, bawiąc się na niej w towarzystwie innych osób i swojej dziewczyny. Jak wynika m.in. z zabezpieczonego monitoringu, bracia K. pełniąc funkcję ochroniarzy, praktycznie bez powodu wyprowadzili pokrzywdzonego z dyskoteki i przy wyjściu, a następnie już przed dyskoteką, zaczęli go okładać pięściami po głowie i żebrach. Trzeci z ochroniarzy – G. – przyglądał się całemu zajściu, nie próbując nawet zareagować i odciągnąć od pokrzywdzonego swoich kolegów.

Do zarzucanego czynu przyznał się od razu G., ale odmówił składania wyjaśnień. Bracia K. początkowo nie przyznawali się do popełnienia zarzucanego im czynu. W toku postępowania jeden z braci zmienił postawę, przyznał się i złożył wyjaśnienia, w których wyraził skruchę. Oskarżony G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani.

Za pobicie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, natomiast kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi za niepowstrzymanie bijących i nieustrzeżenie uczestnika imprezy przed pobiciem.



