W pół godziny odejmują lat i dodają pewności siebie. Barberzy zapraszają seniorów

2026-07-03, 16:08 Tatiana Adonis/KB

Zdjęcie ilustracyjne. Stowarzyszenie „Bydgoski Barbering. Razem dla rzemiosła” zaprasza seniorów na bezpłatne warsztaty barberingu/fot. Pexels

Dbanie o siebie jest ważne w każdym wieku - przekonuje Stowarzyszenie „Bydgoski Barbering. Razem dla rzemiosła” i zaprasza seniorów na bezpłatne warsztaty barberingu. Kurs jest adresowany przede wszystkim do panów. Wprowadzeniem do cyklu zajęć, które rozpoczną się wkrótce było spotkanie pod hasłem „Srebrny Sznyt”.

Niegdyś cyrulik, golibroda i balwierz, a dziś po prostu: barber. To jeden z najstarszych fachów na świecie.



- Na przestrzeni lat ten zawód ewoluował od początku, gdzie fryzjerzy zajmowali się również wyrywaniem zębów czy myciem w łaźniach - mówi Piotr Skarbek ze Stowarzyszenia Bydgoski Barbering.



Dziś barber nie wyrywa już zębów, ale zajmuje się wyłącznie męską urodą, pielęgnacją włosów, zarostu i skóry twarzy.



- W ten sposób staramy się pomagać naszym klientom, podnosić ich pewność siebie, wydobywać z nich piękno, które jest, a którego często sami nie potrafią wydobyć – i taki też jest sens programu „Srebrny Sznyt”.



Stowarzyszenie chce wyciągnąć seniorów z domu i zachęcić ich do dbania o siebie. Stąd pomysł na bezpłatne warsztaty dla panów.



- Będziemy pokazywać, jak dobrze wykonturować sobie brodę, jak ułożyć włosy, jakich kosmetyków użyć.



Wiedzą będą się dzielić między innymi profesjonalni barberzy. Organizatorzy czekają na chętnych. Szczegóły w mediach społecznościowych Stowarzyszenia „Bydgoski Barbering".



Więcej w relacji Tatiany Adonis.