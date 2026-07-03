O urząd powalczy trzech kandydatów. Wybory w gminie Raciążek po śmierci wójta

2026-07-03, 15:20 Radosław Jagieła/MG

Wybory w gminie Raciążek odbędą się 26 lipca/fot. Radosław Jagieła

Nieco ponad trzy tygodnie pozostały do wcześniejszych wyborów wójta gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim. Powodem jest śmierć poprzedniego włodarza - Piotra Zabłockiego.

To mogą być wybory podobne do tych sprzed dwóch lat. Wtedy również startowało trzech kandydatów. Wśród nich był Mirosław Siedlecki, który teraz po raz trzeci będzie ubiegał się o stanowisko wójta. W 2024 roku otrzymał 429 głosów - o 44 mniej od Mariusza Zakrzewskiego i 77 mniej od późniejszego zwycięzcy w drugiej turze - Piotra Zabłockiego.



Drugim z kandydatów będzie Krzysztof Sadowski, który dwa lata temu objął mandat radnego, startując z komitetu wspomnianego Mariusza Zakrzewskiego. Podczas trwającej kadencji był jednym z inicjatorów powstania klubu radnych Przyszłość dla gminy Raciążek.



O urząd wójta z poparciem osób tworzących komitet wyborczy zmarłego wójta Piotra Zabłockiego będzie ubiegał się Maciej Malinowski.



Wybory w gminie Raciążek odbędą się 26 lipca. Ewentualna druga tura zostanie zorganizowana dwa tygodnie później.