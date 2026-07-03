Odtworzą hejnał miasta i dźwięk Dzwonu Zygmunta. Rycerze zjechali do Golubia-Dobrzynia

2026-07-03, 14:32 Monika Kaczyńska/MG

Na zamku w Golubiu -Dobrzyniu rozpoczyna się w piątek (3 lipca) 50. Jubileuszowy Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski/fot. Mikołaj Kuras dla UM, Archiwum

Będą turnieje konne, walki na miecze i żywe lekcje historii. Na zamku w Golubiu -Dobrzyniu rozpoczyna się w piątek (3 lipca) 50. Jubileuszowy Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski.

Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii. W tym roku - z okazji jubileuszu - nie zabraknie też nowych akcentów.



- Ważnym nowym elementem będzie moment patriotyczno-historyczny - po raz pierwszy na turnieju odtwarzany będzie hejnał Golubia, a także dźwięk Dzwonu Zygmunta, a potem oczywiście zabrzmi „Bogurodzica" - mówi prezes Zamku Golubskiego Stefan Borkowicz. - Przybywają do nas uczestnicy z wszystkich zakątków świata - piesi wojownicy, średniowieczni rycerze. Walki będą niesamowite.



Inauguracja turnieju zaplanowana jest w piątek o godz. 18:00 - ulicami miasta przemaszeruje orszak rycerski. Wydarzenie potrwa do niedzieli.



Turniej będziemy relacjonować na naszej antenie - w sobotę w audycji „Wsłuchaj się w region" oraz w serwisach informacyjnych.