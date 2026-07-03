Są wyniki egzaminu ósmoklasisty w Kujawsko-Pomorskiem. Lepsze, niż w poprzednich latach

2026-07-03, 12:48 Bartosz Nawrocki/MG

W sumie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 19794 uczennic i uczniów z naszego województwa/fot. Bartosz Nawrocki

Ósmoklasiści z regionu uzyskali lepsze wyniki z egzaminów kończących szkołę podstawową, niż ich koledzy w minionych latach. Progres jest widoczny zarówno, jeśli chodzi o matematykę, język polski, jak i angielski.

- Idziemy w dobrym kierunku. Szczególnie mam na myśli matematykę, która w latach ubiegłych miała tylko 46 proc. średniej wyniku, a w tym roku - 51 proc., z czego jesteśmy bardzo dumni - mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. – Ta tendencja utrzymuje się. Jeśli chodzi o duże miasta - Toruń i Bydgoszcz - mają zdecydowanie lepsze wyniki, niż mniejsze miejscowości. Są to uwarunkowania, które trudno zmienić i ta sytuacja utrzymuje się od wielu lat. Jeśli chodzi o kraj, to niestety jesteśmy nieco słabsi, ale tendencja jest zdecydowanie zwyżkowa.



W sumie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 19794 uczennic i uczniów z naszego województwa. Najwyższy średni wynik zdający uzyskali z języka angielskiego.