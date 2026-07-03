Nieodpowiedzialny rajd motocyklisty na DK25. Jechał na jednym kole i wyprzedzał sznur aut [ZOBACZ WIDEO]

2026-07-03, 09:56 Mariusz Kluszczyński

Motocyklista jadąc na jednym kole, przy dużym natężeniu ruchu wyprzedzał ciąg pojazdów / fot. KWP w Bydgoszczy

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący motocyklem marki Yamaha, którego nagrała kamera samochodowa. Motocyklista jadąc na jednym kole, przy dużym natężeniu ruchu wyprzedzał ciąg pojazdów. Funkcjonariusze próbują teraz ustalić, kim była osoba prowadząca pojazd. Kierowcy grozi utrata prawa jazdy i wysoka grzywna.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ustala dane skrajnie nieodpowiedzialnego motocyklisty, którego wyczyny zarejestrowała kamera samochodowa jednego z kierowców. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 25 w Złotnikach Kujawskich , gdzie kierujący yamahą wyprzedzał sznur samochodów, jadąc wyłącznie na tylnym kole.





Nagranie ze Złotnik Kujawskich trafiło do mundurowych





Anonimowe nagranie tego rażącego łamania przepisów trafiło już na policyjną skrzynkę „STOP Agresji Drogowej”.





Incydent miał miejsce czwartego czerwca bieżącego roku w warunkach bardzo dużego natężenia ruchu na trasie. Kierowca jednośladu postanowił zaprezentować tak zwane wheelie, czyli jazdę na jednym kole, dynamicznie omijając kolejne pojazdy i stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu.





Sprawa natychmiast wywołała reakcję funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy szczegółowo analizują zabezpieczony materiał wideo w celu ustalenia tożsamości sprawcy.





Sprawa finał znajdzie na sali sądowej





- Sprawa najprawdopodobniej będzie miała swój finał w sądzie, ponieważ właściciel pojazdu nie wskazał osoby, której użyczył pojazd w tym dniu - informuje kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.





Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu zachowanie to nie pokaz umiejętności, lecz drogowy bandytyzm , który bezpośrednio zagraża życiu innych uczestników ruchu.







Nowe przepisy bezwzględne dla piratów drogowych





Warto przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu wykroczeń i Kodeksu drogowego, obowiązują restrykcyjne zasady dotyczące m.in. celowego odrywania kół pojazdu od nawierzchni:





• zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące – policjant zatrzymuje uprawnienia natychmiast na miejscu kontroli lub na podstawie zabezpieczonego nagrania.

• mandat w wysokości minimum 2500 zł – taka jest minimalna grzywna w przypadku, gdy jazda na jednym kole powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

• 10 punktów karnych dopisywanych do konta kierowcy. - Droga publiczna to nie tor wyścigowy ani miejsce na popisy kaskaderskie. Motocykl w starciu z samochodem czy barierą energochłonną zawsze stawia jego użytkownika na przegranej pozycji - dodaje kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wykonywanie ewolucji na jednym kole drastycznie ogranicza widoczność, uniemożliwia gwałtowne hamowanie i zwiększa ryzyko utraty panowania nad jednośladem. Przy dużym natężeniu ruchu wystarczy drobny błąd, plama oleju lub nagły manewr innego auta, by doszło do tragedii. - Apelujemy do wszystkich motocyklistów i kierowców: zdejmijcie nogę z gazu, odłóżcie brawurę na bok i szanujcie życie – swoje oraz innych! - podkreśla kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.