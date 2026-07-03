Śladów historii szukają w ziemi. O poszukiwaczach skarbów w „Wakacyjnym przewodniku po regionie”

2026-07-03, 09:01 Maciej Wilkowski/MG

Od lewej: Tomasz Przybysz i Radosław Michalak/fot. Maciej Wilkowski

O hobby i pasji, jaką jest poszukiwanie historii, opowiadaliśmy w piątkowym „Wakacyjnym przewodniku po regionie”. Na Pomorzu i Kujawach działa kilka grup, które z wykrywaczami metalu przeszukują pola, lasy i zabytki.

Tym razem nie mówiliśmy o żadnym konkretnym miejscu w naszym regionie, ale o pomyśle na wakacje, który może być ciekawą przygodą. Na Pomorzu i Kujawach jest kilka grup pasjonatów i eksploratorów. Przeszukują pola, lasy i zabytki.



Tomasz Przybysz i Radosław Michalak działają w Kujawsko-Pomorskiej Grupie Poszukiwaczy Historii. Dlaczego się tym zajmują? – To forma spędzania wolnego czasu, oderwania się od codziennych spraw, a poza tym zainteresowanie historią i spotykanie się z ludźmi, z którymi zawsze można wymienić jakieś doświadczenia – opowiadają. Jak dodają, współpracują z archeologami, często są zapraszani na wykopaliska i przeszukują wskazane przez nich tereny.



Kujawsko-Pomorska Grupa Poszukiwaczy Historii to obecnie 23 osoby. By do nich dołączyć, wystarczy interesować się historią i posiadać wykrywacz. – Trzeba mieć też gotowość do wychodzenia w trudny teren, bo nie zawsze jest to piękne i równe pole. Czasami jest mokro, las itp. – opowiadają.



Więcej o poszukiwaczach historii – poniżej. Inne wakacyjne propozycje TUTAJ.