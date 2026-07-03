Włocławska restauracja okrzyknięta „Markowym Lokalem Śródmieścia”. „Przenieśliśmy tu kawałek Grecji”

2026-07-03, 07:48 Marek Ledwosińki/DW

W tym roku zwyciężyła restauracja Tawerna u Greka/ Fot. Marek Ledwosiński

W konkursie biorą udział małe biznesy ulokowane na Starówce - w Miejskiej Strefie Rewitalizacji. To sklepy, restauracje czy warsztaty rzemieślnicze. Zwycięzców wybierają internauci.

W tym roku zwyciężyła restauracja bistro „U Greka”. Prowadzi ją grecki kucharz, Constantinos Panagiotou i jego polska żona Urszula. Wcześniej, przez kilkadziesiąt lat, zarządzali bliźniaczym lokalem w Grecji.



- Jesteśmy we Włocławku zaledwie od roku. Naszą grecką restaurację we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu mężowi, który ma doświadczenie, prowadził tawernę w Grecji przez 30 lat. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy tutaj - mówi Urszula Woźnicka.



Główna nagroda w konkursie, ufundowana przez miasto, to bon o wartości pięciu tysięcy złotych do wykorzystania na reklamę w mediach społecznościowych.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.