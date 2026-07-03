Włocławska restauracja okrzyknięta „Markowym Lokalem Śródmieścia”. „Przenieśliśmy tu kawałek Grecji”

2026-07-03, 07:48  Marek Ledwosińki/DW
W tym roku zwyciężyła restauracja Tawerna u Greka/ Fot. Marek Ledwosiński

W tym roku zwyciężyła restauracja Tawerna u Greka/ Fot. Marek Ledwosiński

W konkursie biorą udział małe biznesy ulokowane na Starówce - w Miejskiej Strefie Rewitalizacji. To sklepy, restauracje czy warsztaty rzemieślnicze. Zwycięzców wybierają internauci.

W tym roku zwyciężyła restauracja bistro „U Greka”. Prowadzi ją grecki kucharz, Constantinos Panagiotou i jego polska żona Urszula. Wcześniej, przez kilkadziesiąt lat, zarządzali bliźniaczym lokalem w Grecji.

- Jesteśmy we Włocławku zaledwie od roku. Naszą grecką restaurację we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu mężowi, który ma doświadczenie, prowadził tawernę w Grecji przez 30 lat. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy tutaj - mówi Urszula Woźnicka.

Główna nagroda w konkursie, ufundowana przez miasto, to bon o wartości pięciu tysięcy złotych do wykorzystania na reklamę w mediach społecznościowych.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

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