Nad jeziorem Deczno mali miłośnicy żagli uczą się i techniki, i zasad bezpieczeństwa [zdjęcia, wideo]

2026-07-03, 06:45 Marcin Doliński/DW

Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności/ Fot. Marcin Doliński

Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności. To świetna okazja, by wpoić dzieciom bezpieczne reguły odpoczynku nad wodą.

W tajniki żeglowania reportera Polskiego Radia PiK wprowadzali najmłodsi uczestnicy kursu:



Co jest najtrudniejsze?



- Rozkładanie żagla i zwijanie!

- Po przepłynięciu trzeba zawsze wyczyścić łódkę, wyjąć miecz, ster. A zanim wejdziemy do łódki, trzeba ten miecz włożyć do skrzyni mieczowej, a później ster jakoś zamontować.

- Najgorzej będzie jak łódka faktycznie się przechyli i będzie odwrócona!



Organizatorem wypoczynku jest Yacht Club Morski Columbus. Instruktorzy podkreślają, że zajęcia uczą dzieci odpowiedzialności i bezpiecznego zachowania się nad wodą.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego, poniżej.