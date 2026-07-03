Nad jeziorem Deczno mali miłośnicy żagli uczą się i techniki, i zasad bezpieczeństwa [zdjęcia, wideo]

2026-07-03, 06:45  Marcin Doliński/DW
Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności/ Fot. Marcin Doliński

Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności/ Fot. Marcin Doliński

Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności. To świetna okazja, by wpoić dzieciom bezpieczne reguły odpoczynku nad wodą.

W tajniki żeglowania reportera Polskiego Radia PiK wprowadzali najmłodsi uczestnicy kursu:

Co jest najtrudniejsze?

- Rozkładanie żagla i zwijanie!
- Po przepłynięciu trzeba zawsze wyczyścić łódkę, wyjąć miecz, ster. A zanim wejdziemy do łódki, trzeba ten miecz włożyć do skrzyni mieczowej, a później ster jakoś zamontować.
- Najgorzej będzie jak łódka faktycznie się przechyli i będzie odwrócona!

Organizatorem wypoczynku jest Yacht Club Morski Columbus. Instruktorzy podkreślają, że zajęcia uczą dzieci odpowiedzialności i bezpiecznego zachowania się nad wodą.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego, poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego

Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności/ Wideo: Marcin Doliński

Świecie nad Wisłą
Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności/ Fot. Marcin Doliński

Region

Czy inowrocławskiej tężni grozi zniszczenie Tak uważają miejscy radni Koalicji Obywatelskiej

Czy inowrocławskiej tężni grozi zniszczenie? Tak uważają miejscy radni Koalicji Obywatelskiej

2026-07-03, 10:48
Nieodpowiedzialny rajd motocyklisty na DK25. Jechał na jednym kole i wyprzedzał sznur aut [ZOBACZ WIDEO]

Nieodpowiedzialny rajd motocyklisty na DK25. Jechał na jednym kole i wyprzedzał sznur aut [ZOBACZ WIDEO]

2026-07-03, 09:56
Likwidacja sieci domowych agencji towarzyskich. Kryminalni z Bydgoszczy rozbili przestępczy biznes w trzech województwach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Likwidacja sieci domowych agencji towarzyskich. Kryminalni z Bydgoszczy rozbili przestępczy biznes w trzech województwach [ZDJĘCIA, WIDEO]

2026-07-03, 09:06
Śladów historii szukają w ziemi. O poszukiwaczach skarbów w Wakacyjnym przewodniku po regionie

Śladów historii szukają w ziemi. O poszukiwaczach skarbów w „Wakacyjnym przewodniku po regionie”

2026-07-03, 09:01
Włocławska restauracja okrzyknięta Markowym Lokalem Śródmieścia. Przenieśliśmy tu kawałek Grecji

Włocławska restauracja okrzyknięta „Markowym Lokalem Śródmieścia”. „Przenieśliśmy tu kawałek Grecji”

2026-07-03, 07:48
Spotkaj się z człowiekiem, który uczesał Bydgoszcz i odbierz Żywą Lekcję Elegancji [program]

Spotkaj się z człowiekiem, który „uczesał Bydgoszcz” i odbierz Żywą Lekcję Elegancji [program]

2026-07-03, 07:10
Stefan Pastuszewski Honorowym Obywatelem Bydgoszczy. Radni miejscy byli jednogłośni

Stefan Pastuszewski Honorowym Obywatelem Bydgoszczy. Radni miejscy byli jednogłośni

2026-07-02, 22:13
Przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy rośnie nowe drzewo. Wcześniej urosła kwota zebrana na WOŚP

Przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy rośnie nowe drzewo. Wcześniej urosła kwota zebrana na WOŚP

2026-07-02, 19:40
Nadzwyczajna sesja bydgoskiej rady miasta. Miejscy i osiedlowi rajcy debatowali nad planem ogólnym

Nadzwyczajna sesja bydgoskiej rady miasta. Miejscy i osiedlowi rajcy debatowali nad planem ogólnym

2026-07-02, 18:34

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę