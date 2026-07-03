Nad jeziorem Deczno mali miłośnicy żagli uczą się i techniki, i zasad bezpieczeństwa [zdjęcia, wideo]
Na obozie żeglarskim nad jeziorem Deczno koło Świecia młodzi miłośnicy sportów wodnych uczą się odpowiedzialności. To świetna okazja, by wpoić dzieciom bezpieczne reguły odpoczynku nad wodą.
W tajniki żeglowania reportera Polskiego Radia PiK wprowadzali najmłodsi uczestnicy kursu:
Co jest najtrudniejsze?
- Rozkładanie żagla i zwijanie!
- Po przepłynięciu trzeba zawsze wyczyścić łódkę, wyjąć miecz, ster. A zanim wejdziemy do łódki, trzeba ten miecz włożyć do skrzyni mieczowej, a później ster jakoś zamontować.
- Najgorzej będzie jak łódka faktycznie się przechyli i będzie odwrócona!
Organizatorem wypoczynku jest Yacht Club Morski Columbus. Instruktorzy podkreślają, że zajęcia uczą dzieci odpowiedzialności i bezpiecznego zachowania się nad wodą.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego, poniżej.