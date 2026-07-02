Sesja nadzwyczajna w sprawie planu ogólnego miasta Bydgoszczy bez głosu mieszkańców

2026-07-02, 16:30  Katarzyna Bogucka/DW
Od lewej: radny Jakub Mikołajczak, przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska, wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Rusielewicz, wiceprzewodniczący RM Kazimierz Drozd podczas konferencji na temat udziału mieszkańców w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy / Fot. Katarzyna Bogucka

Od lewej: radny Jakub Mikołajczak, przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska, wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Rusielewicz, wiceprzewodniczący RM Kazimierz Drozd podczas konferencji na temat udziału mieszkańców w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy / Fot. Katarzyna Bogucka

Powstaje plan ogólny miasta Bydgoszczy. To dokument, który wywołuje emocje i wśród mieszkańców, i wśród radych. Zwołano sesję nadzwyczajną w tej sprawie.

Mimo ogromu emocji, mieszkańcy nie zostali dopuszczeni do głosu. Dlaczego? Wyjaśniają przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej:

- Mamy kilka trybów, które umożliwiają nam radnym, tak samo mieszkańcom czy przedstawicielom rad osiedli, brać udział w sesji rady miasta - mówi radny Jakub Mikołajczak. - Argumenty podnoszone przez radnych PiS, że ktoś nie został dopuszczony do głosu, są wyjątkowo nietrafione, ponieważ możliwości są różne, ale akurat ten tryb sesji bardzo mocno ogranicza udział w niej - dodaje.

Przewodnicząca rady Monika Matowska deklaruje, że czas na zabranie głosu przez mieszkańców jeszcze będzie.

- Konsultacje dotyczące planu ogólnego trwają od 9 czerwca do 6 lipca. Każdy mieszkaniec ma prawo w nich zabrać głos. Co najważniejsze, jesteśmy na etapie dyskusji i wnoszenia uwag do tego planu. Rada miasta będzie jeszcze debatowała na sesji i wówczas mieszkańcy mogą zgodnie z regulaminem zabrać głos: zgłosić się wcześniej, wziąć udział w tej debacie, kiedy będzie zapadała decyzja nad planem ogólnym - podkreśla Monika Matowska.

Tych argumentów zdaje się nie przyjmować Wojciech Bielawa.

- Plan ogólny miasta Bydgoszczy to najważniejszy dokument urbanistyczny w historii miasta. Konsultacje społeczne zorganizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną to jest po prostu kpina z mieszkańców. Zorganizowano zaledwie jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami. Pani przewodnicząca ma wszystkie instrumenty, żeby zaprosić i dać głos temu, komu tylko chce. Na sesji w zeszłym roku występowały stowarzyszenia w takim samym trybie. Nie było żadnych przeszkód, żeby zrobili to w tej chwili - ocenia radny Wojciech Bielawa.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Ogólnego Miasta Bydgoszczy odbywają się od 9 czerwca do 6 lipca 2026 roku.

  • To najważniejszy dokument planistyczny, określający kierunki rozwoju przestrzennego, który zastępuje dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
  • Swoje uwagi i wnioski można zgłosić do 6 lipca 2026 roku na kilka sposobów: przez formularz online dostępny na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. E-mailem na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl.Tradycyjną pocztą lub osobiście w siedzibie MPU przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (Budynek A, III piętro).

Projekt planu jest tutaj.

Pisaliśmy o tym tutaj i tutaj.


Tematowi konsultacji społecznych był poświęcony „Regionalny Punkt Widzenia”. Audycji posłuchajcie tutaj.
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Wyciąg z regulaminu: osoba zainteresowana wystąpieniem obywatelskim, zamierzająca przedstawić Radzie sprawę szczególnie ważną, przedstawia Przewodniczącemu dokument zawierający poparcie udzielone przez co najmniej 10 mieszkańców Miasta Bydgoszczy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, popierających potrzebę wystąpienia. Lista osób popierających wystąpienie obywatelskie zawierająca imiona, nazwiska, adresy
zamieszkania, oraz podpisy jest sporządzona zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych osób fizycznych.
Osoba zainteresowana wystąpieniem obywatelskim przedstawia Przewodniczącemu jego skrócony opis co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji. Przewodniczący po zapoznaniu się z opisem, dokonuje oceny ważności sprawy dla mieszkańców, zawiadamia osobę zainteresowaną i Radnych o uwzględnieniu wystąpienia obywatelskiego w porządku obrad wskazując czas wystąpienia lub zawiadamia o odmowie i jej przyczynach, informując o tym fakcie radnych. Z chwilą zawiadomienia osoby zainteresowanej o uwzględnieniu wystąpienia podczas sesji, Przewodniczący przekazuje kopię skróconego opisu wystąpienia obywatelskiego Prezydentowi.

Cały regulamin znajdziecie tutaj.



Relacja Katarzyny Boguckiej

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