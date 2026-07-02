Sesja nadzwyczajna w sprawie planu ogólnego miasta Bydgoszczy bez głosu mieszkańców

2026-07-02, 16:30 Katarzyna Bogucka/DW

Od lewej: radny Jakub Mikołajczak, przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska, wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Rusielewicz, wiceprzewodniczący RM Kazimierz Drozd podczas konferencji na temat udziału mieszkańców w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy / Fot. Katarzyna Bogucka

Powstaje plan ogólny miasta Bydgoszczy. To dokument, który wywołuje emocje i wśród mieszkańców, i wśród radych. Zwołano sesję nadzwyczajną w tej sprawie.

Mimo ogromu emocji, mieszkańcy nie zostali dopuszczeni do głosu. Dlaczego? Wyjaśniają przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej:





- Mamy kilka trybów, które umożliwiają nam radnym, tak samo mieszkańcom czy przedstawicielom rad osiedli, brać udział w sesji rady miasta - mówi radny Jakub Mikołajczak. - Argumenty podnoszone przez radnych PiS, że ktoś nie został dopuszczony do głosu, są wyjątkowo nietrafione, ponieważ możliwości są różne, ale akurat ten tryb sesji bardzo mocno ogranicza udział w niej - dodaje.



Przewodnicząca rady Monika Matowska deklaruje, że czas na zabranie głosu przez mieszkańców jeszcze będzie .





- Konsultacje dotyczące planu ogólnego trwają od 9 czerwca do 6 lipca. Każdy mieszkaniec ma prawo w nich zabrać głos. Co najważniejsze, jesteśmy na etapie dyskusji i wnoszenia uwag do tego planu. Rada miasta będzie jeszcze debatowała na sesji i wówczas mieszkańcy mogą zgodnie z regulaminem zabrać głos: zgłosić się wcześniej, wziąć udział w tej debacie, kiedy będzie zapadała decyzja nad planem ogólnym - podkreśla Monika Matowska.



Tych argumentów zdaje się nie przyjmować Wojciech Bielawa.





- Plan ogólny miasta Bydgoszczy to najważniejszy dokument urbanistyczny w historii miasta. Konsultacje społeczne zorganizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną to jest po prostu kpina z mieszkańców. Zorganizowano zaledwie jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami. Pani przewodnicząca ma wszystkie instrumenty, żeby zaprosić i dać głos temu, komu tylko chce. Na sesji w zeszłym roku występowały stowarzyszenia w takim samym trybie. Nie było żadnych przeszkód, żeby zrobili to w tej chwili - ocenia radny Wojciech Bielawa.

Konsultacje społeczne

od 9 czerwca do 6 lipca

To najważniejszy dokument planistyczny, określający kierunki rozwoju przestrzennego, który zastępuje dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Swoje uwagi i wnioski można zgłosić do 6 lipca 2026 roku na kilka sposobów: przez formularz online dostępny na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. E-mailem na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl.Tradycyjną pocztą lub osobiście w siedzibie MPU przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (Budynek A, III piętro).

Tematowi konsultacji społecznych był poświęcony „Regionalny Punkt Widzenia”. Audycji posłuchajcie tutaj.

