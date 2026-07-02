Wieżowiec przy Szosie Lubickiej w Toruniu przestanie straszyć. Rozpoczął się remont [zdjęcia]

Budynek przy ul. Szosa Lubicka 152 w Toruniu dotąd był remontowany przez spółdzielnię do połowy, bo druga połowa należała do PKP. Po latach sporu udało się dojść do porozumienia/ Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras
Budynek przy ul. Szosa Lubicka 152 w Toruniu dotąd był remontowany przez spółdzielnię do połowy, bo druga połowa należała do PKP. Po latach sporu udało się dojść do porozumienia.
Spółdzielnia „Na Skarpie” sprzedała dziewięć pustych mieszkań z dawnych kolejowych zasobów i pozyskała pieniądze na remont.
- Kończy się wycena gruntu, na którym stoi ten budynek - mówi Wojciech Piechota, prezes spółdzielni mieszkaniowej „Na Skarpie”. - Teraz jest prosta droga do tego, żeby mieszkańcy stali się właścicielami mieszkań. Procedura będzie taka: jeżeli wszystkie formalności zostaną spełnione przez najemców, idziemy do notariusza, podpisujemy akt notarialny i jest to mieszkanie w odrębnej własności, czyli na wolny rynek może być w każdej chwili sprzedane przez te osoby. Stają się pełnoprawnymi członkami spółdzielni - dodaje.
Mieszkańcy wciąż jednak mają wątpliwości i pytają, czy status ich mieszkań zostanie wreszcie uregulowany.
- Najpierw niech to wszystko dojdzie do skutku, bo na razie to jest wszystko pisane palcem na wodzie. W czerwcu miały być jakieś pisma ze spółdzielni. Jest już lipiec, nie dostaliśmy nic - denerwuje się jedna z mieszkanek.
Kwotę wykupu - 20-30 tys. zł - będzie można rozłożyć na raty - zapewnia prezes.
Remont klatek i ocieplenie będzie kosztować łącznie 5 mln zł.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę