Wieżowiec przy Szosie Lubickiej w Toruniu przestanie straszyć. Rozpoczął się remont [zdjęcia]

2026-07-02, 17:38 Adriana Andrzejewska-Kuras/DW

Budynek przy ul. Szosa Lubicka 152 w Toruniu dotąd był remontowany przez spółdzielnię do połowy, bo druga połowa należała do PKP. Po latach sporu udało się dojść do porozumienia/ Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Budynek przy ul. Szosa Lubicka 152 w Toruniu dotąd był remontowany przez spółdzielnię do połowy, bo druga połowa należała do PKP. Po latach sporu udało się dojść do porozumienia.

Spółdzielnia „Na Skarpie” sprzedała dziewięć pustych mieszkań z dawnych kolejowych zasobów i pozyskała pieniądze na remont.



- Kończy się wycena gruntu, na którym stoi ten budynek - mówi Wojciech Piechota, prezes spółdzielni mieszkaniowej „Na Skarpie”. - Teraz jest prosta droga do tego, żeby mieszkańcy stali się właścicielami mieszkań. Procedura będzie taka: jeżeli wszystkie formalności zostaną spełnione przez najemców, idziemy do notariusza, podpisujemy akt notarialny i jest to mieszkanie w odrębnej własności, czyli na wolny rynek może być w każdej chwili sprzedane przez te osoby. Stają się pełnoprawnymi członkami spółdzielni - dodaje.



Mieszkańcy wciąż jednak mają wątpliwości i pytają, czy status ich mieszkań zostanie wreszcie uregulowany.



- Najpierw niech to wszystko dojdzie do skutku, bo na razie to jest wszystko pisane palcem na wodzie. W czerwcu miały być jakieś pisma ze spółdzielni. Jest już lipiec, nie dostaliśmy nic - denerwuje się jedna z mieszkanek.





Kwotę wykupu - 20-30 tys. zł - będzie można rozłożyć na raty - zapewnia prezes.

Remont klatek i ocieplenie będzie kosztować łącznie 5 mln zł.

Prace potrwają do końca roku.