Zderzenie tramwajów w bydgoskim Fordonie. Motorniczy ukarany mandatem [aktualizacja]

2026-07-03, 14:30 Bartosz Nawrocki /JW

Zderzenie dwóch tramwajów w bydgoskim Fordonie /fot. Artur Nowak

Dwóch motorniczych trafiło do szpitala po czwartkowym zderzeniu tramwajów na skrzyżowaniu na ul. Akademickiej. Policjanci ustalili, kto odpowiada za to wykroczenie.

Aktualizacja: Jak poinformowali Polskie Radio PiK policjanci, winnym kolizji był jeden z prowadzących tramwaj, który nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył poprzedzającego składu.



