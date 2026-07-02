Niekończąca się sprawa stopnia wodnego w Siarzewie. Wody Polskie chcą zaskarżyć wyrok sądu

Ważą się dalsze losy stopnia wodnego w Siarzewie. /fot. Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje zaskarżyć wyrok dotyczący budowy stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie w powiecie aleksandrowskim. Pod koniec czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał wcześniejszą odmowę wydania decyzji środowiskowej na realizację tej inwestycji.
Decyzja środowiskowa została wydana w 2017 roku, jednak zaskarżyły ją organizacje ekologiczne. Po siedmiu latach dokument uchyliła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie zgodziło się z takim werdyktem i złożyło odwołanie, którego nie uwzględnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Jak przekazał Filip Szatanik, rzecznik prasowy Wód Polskich, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, instytucja planuje złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Nie zgadzamy się z tezą o nieaktualności raportu środowiskowego, gdyż takie podejście uniemożliwiałoby realizację strategicznych inwestycji o długim cyklu procedowania - czytamy we fragmencie przesłanego oświadczenia.
Koszt inwestycji szacowany jest na 10 miliardów złotych. Ma zapewnić ochronę przed powodzią i zwiększyć bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku. Zdaniem przeciwników, inwestycja spowoduje nieodwracalne straty dla środowiska.
___________________________ Poniżej pełna treść oświadczenia przesłanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
Wyrok WSA w Warszawie ws. decyzji środowiskowej dla stopnia w Siarzewie jest nieprawomocny. Obecnie czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku - po analizie planowane jest złożenie skargi kasacyjnej do NSA. Nie zgadzamy się z tezą o nieaktualności raportu środowiskowego, gdyż takie podejście uniemożliwiałoby realizację strategicznych inwestycji o długim cyklu procedowania. Od momentu oddania do eksploatacji, stopień wodny we Włocławku pełni kluczową rolę w regulacji przepływów wód, produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz ochronie terenów przyległych przed skutkami ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. Jednocześnie Wody Polskie prowadzą stały monitoring stanu technicznego obiektu oraz działania mające na celu zapewnienie jego bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, aby nie dopuścić do sytuacji ekstremalnej, jaką byłoby katastrofa budowlana.
W odniesieniu do planów rozwoju infrastruktury wodnej na Wiśle, w tym budowy stopnia wodnego w Siarzewie, Wody Polskie wskazują, że wszelkie przedsięwzięcia związane z budową, modernizacją lub rozbudową stopni wodnych muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, bezpieczeństwa mieszkańców oraz zasad zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
Priorytetem pozostaje ochrona przeciwpowodziowa i bezpieczeństwo regionu. Analizowane są więc jednocześnie alternatywne rozwiązania dla bezpieczeństwa mieszkańców i regionu.
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