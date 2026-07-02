Tragedia w Chełmnie. Trzy osoby z aktem oskarżenia po śmierci kobiety i trójki dzieci

2026-07-02, 12:00 JW

Współwłaściciele budynku usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci/fot. Marcin Doliński (archiwum)

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie skierowała akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi W. Mieli doprowadzić do śmierci trójki dzieci i ich matki poprzez zatrucie czadem w mieszkaniu. Z kolei Jacek T. usłyszał zarzuty o składanie fałszywych zeznań.

Ustalenia śledczych



Jak ustalili prokuratorzy, Joanna M. oraz Adam M. są współwłaścicielami budynku mieszkalnego przy ul. Stare Planty w Chełmnie, który zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, powinien mieć zamontowany jeden kocioł gazowy.



Oboje oskarżeni nie wybudowali kotłowni z jednym kotłem gazowym dla całego budynku. Zamontowali cztery oddzielne kotły gazowe w każdym z czterech mieszkań, w tym jednym z zajmowanych przez matkę z trojgiem dzieci.



- W styczniu 2022 r., z uwagi na pojawiające się sygnały o wyczuwalnej, w mieszkaniu poszkodowanych woni gazu właściciele nieruchomości wyłączyli instalację gazową z eksploatacji, a następnie zamontowali kocioł gazowy dwufunkcyjny, który służył do ogrzewania mieszkania i podgrzewania wody użytkowej - informuje prok. Izabela Oliver – rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Montaż pieca zlecono osobie, która nie posiadała właściwych certyfikatów. Instalację gazową uruchomiono ponownie. Wówczas do mieszkania wprowadziły się ofiary.



- Jak ustalono, wykonana instalacja kotła obarczona była licznymi błędami m. in. brakiem obowiązkowej kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienki zapewniającej właściwy dopływ powietrza do procesu spalania gazu; brakiem właściwej, do odprowadzania spalin rury; brakiem kratek nawiewowych lub otworów w mieszkaniu zapewniających właściwy dopływ świeżego powietrza z zewnątrz do wewnątrz mieszkania; utrzymywanie wykonanego błędnie odprowadzania spalin z pracy koła grzewczego przez ograniczenie odprowadzania spalin zbyt małą szczeliną oraz umieszczeniem wylotu spalin blisko kanałów wentylacyjnych – „czerpni” powietrza do mieszkania nr 4 podczas pracy kotła gazowego - dodaje rzeczniczka.





Według ustaleń, praca tak zainstalowanego kotła nie była w żaden sposób monitorowana. Nie wykonywano corocznych obowiązkowych przeglądów kotła gazowego, jak i przeglądów kominiarskich, które powinny wykazać nieprawidłowości w wykonaniu instalacji grzewczej.





Usłyszeli zarzuty

Współwłaścicielom budynku grozi kara do pięciu lat więzienia, zaś Jackowi T. - kara do ośmiu lat.





Tragiczna śmierć