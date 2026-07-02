Będzie remont ul. Poznańskiej i Wyzwolenia w Bydgoszczy. Drogowcy podpisali umowę

Drogowcy podpisali umowy na remonty dwóch ulic /fot. ZDMiKP
Bydgoscy drogowcy podpisali umowę na remonty ulicy Poznańskiej w Śródmieściu i Wyzwolenia w Starym Fordonie. Inwestycja będzie kosztować blisko 2,5 miliona złotych.
Bydgoskich kierowców czekają kolejne utrudnienia. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej podpisał umowę na remonty ulic Poznańskiej i Wyzwolenia. Prace będą polegać przede wszystkim na wzmocnieniu nawierzchni poprzez wbudowanie specjalnych siatek szklano-węglowych.
Na ul. Poznańskiej w Śródmieściu wyremontowana zostanie nawierzchnia na odcinku od Wełnianego Rynku do ul. Chwytowo. Wykonane będzie między innymi:
regulacja wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej.
- Umowa zakłada również wyremontowanie nawierzchni odcinka ul. Wyzwolenia od ulicy Bydgoskiej do Pielęgniarskiej w Starym Fordonie. Ułożona w tym miejscu, podobnie jak wcześniej na ulicy Bydgoskiej, zostanie nawierzchnia bitumiczna, która generuje mniej drgań i hałasu. Pomiędzy warstwy asfaltowej mieszanki wbudowana zostanie również siatka wzmacniająca. Dzięki niej nowa jezdnia będzie bardziej odporna na uszkodzenia i powstawanie kolein - informuje Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy ZDMiKP.
Roboty wykona firma INODROG z Inowrocławia, która w zeszłym roku wyremontowała al. Jana Pawła II. Prace w centrum i Starym Fordonie będą realizowane równocześnie. Dzięki temu inwestycja ma być gotowa we wrześniu. Na te zadania miasto wyda ponad 2,6 mln zł.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę