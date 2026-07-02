Będzie remont ul. Poznańskiej i Wyzwolenia w Bydgoszczy. Drogowcy podpisali umowę

2026-07-02, 15:10 JW

Drogowcy podpisali umowy na remonty dwóch ulic /fot. ZDMiKP

Bydgoscy drogowcy podpisali umowę na remonty ulicy Poznańskiej w Śródmieściu i Wyzwolenia w Starym Fordonie. Inwestycja będzie kosztować blisko 2,5 miliona złotych.

Bydgoskich kierowców czekają kolejne utrudnienia. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej podpisał umowę na remonty ulic Poznańskiej i Wyzwolenia. Prace będą polegać przede wszystkim na wzmocnieniu nawierzchni poprzez wbudowanie specjalnych siatek szklano-węglowych.



Na ul. Poznańskiej w Śródmieściu wyremontowana zostanie nawierzchnia na odcinku od Wełnianego Rynku do ul. Chwytowo. Wykonane będzie między innymi:







frezowanie istniejącej nawierzchni,

regulacja krawężników,

ułożenie sitaki szklano-węglowej,

wykonanie nowych warstw nawierzchni,

wykonanie trwałego oznakowania poziomego (grubowarstwowego),

regulacja wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej.

- Umowa zakłada również wyremontowanie nawierzchni odcinka ul. Wyzwolenia od ulicy Bydgoskiej do Pielęgniarskiej w Starym Fordonie. Ułożona w tym miejscu, podobnie jak wcześniej na ulicy Bydgoskiej, zostanie nawierzchnia bitumiczna, która generuje mniej drgań i hałasu. Pomiędzy warstwy asfaltowej mieszanki wbudowana zostanie również siatka wzmacniająca. Dzięki niej nowa jezdnia będzie bardziej odporna na uszkodzenia i powstawanie kolein - informuje Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy ZDMiKP.





Roboty wykona firma INODROG z Inowrocławia, która w zeszłym roku wyremontowała al. Jana Pawła II. Prace w centrum i Starym Fordonie będą realizowane równocześnie. Dzięki temu inwestycja ma być gotowa we wrześniu. Na te zadania miasto wyda ponad 2,6 mln zł.