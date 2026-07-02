Mieszkańcy Torunia skarżyli się na hałas z MotoParku. Jest odpowiedź prezydenta
W marcu mieszkańcy Torunia protestowali przeciwko hałasowi dobiegającemu z MotoParku. W tej sprawie do władz miasta trafiły dwie, przeciwstawne petycje, między innymi z apelem o przeprowadzenie pomiarów. Prezydent miasta odpowiada, przedstawiając wyniki badań i wypracowane rozwiązania.
Na biurko prezydenta Torunia jeszcze pod koniec marca trafiły dwie przeciwstawne petycje. Teraz głos w sprawie zabrał sam włodarz Paweł Gulewski. W odpowiedzi na pisma wspomniał, że kontrole emisji hałasu w MotoParku przeprowadziły w 2023 i 2025 roku akredytowane laboratoria. Z badań wynika, że trzy lata temu wartość równoważnego poziomu dźwięku była nierozróżnialna z tłem akustycznym (hałas występujący w danym miejscu bez uwzględnienia badanego źródła dźwięku). Z kolei rok temu, w jednym z punktów pomiarowych odnotowano wynik 45,3 dB (dopuszczalna forma dla pory dnia wynosi 50 dB). Pomiar w drugim punkcie nie był możliwy ze względu na głośne prace rozbiórkowe w okolicy toru.
- Ponieważ dotychczasowe pomiary nie wykazały przekroczeń norm emisji, nie ma podstaw prawnych do zastosowania art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska i wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zapisy te stosuje się wyłącznie przy udowodnionym pomiarami przekroczeniu norm emisji hałasu - wyjaśnia Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
Ponadto zaznaczył, że nie ma też podstaw do podjęcia działań w kwestii emisji zanieczyszczeń. Powodem jest brak źródeł kontrolowanego uwalniania zanieczyszczeń do powietrza, co oznacza też brak konieczności uzyskania pozwolenia emisyjnego lub zgłoszenia w tym zakresie.
Z kolei specjaliści z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, sprawdzili czy obiekt wpływa na przyrodę, szczególnie na siedliska nietoperzy. Ich badania wskazują, że na terenach sąsiadujących z MotoParkiem nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań nietoperzy. Choć hałas może wpływać na te zwierzęta negatywnie, to bez danych naukowych nie można określić charakteru tego wpływu na ich miejsca rozrodu lub żerowania.
- wprowadzenie zmian w regulaminie MotoPark Toruń,
- maksymalnie sześć samochodów na nitce toru (driftować może maksymalnie sześć pojazdów),
- nie będzie barier akustycznych,
- ograniczenie aktywności na torze od poniedziałku do soboty w godz. 9-17 (wyjątkiem są imprezy masowe). Będą też przerwy techniczne podczas wydarzeń,
- w niedziele przejazdy tylko na mokrej nawierzchni w godz. 9-16 (to nie dotyczy zawodów),
- od 2027 r. brak aktywności driftowych w dni świąteczne, z wyjątkiem zawodów odbywających się 5-6 razy w roku,
- poruszać się będą mogły tylko pojazdy z kompletnym układem wydechowym i emitujące przy pomiarze statycznym do 98 dB i dynamicznym do 102 dB,
- do końca 2026 r. kalendarz wydarzeń będzie dostępny na stronie internetowej MotoParku.