Mieszkańcy Torunia skarżyli się na hałas z MotoParku. Jest odpowiedź prezydenta

2026-07-02, 10:40 JW/ Michał Zaręba

Prezydent Torunia odpowiedział na petycje dot. MotoParku. /fot. Michał Zaręba (archiwum)

W marcu mieszkańcy Torunia protestowali przeciwko hałasowi dobiegającemu z MotoParku. W tej sprawie do władz miasta trafiły dwie, przeciwstawne petycje, między innymi z apelem o przeprowadzenie pomiarów. Prezydent miasta odpowiada, przedstawiając wyniki badań i wypracowane rozwiązania.

Mieszkańcy Torunia mówili o uciążliwym hałasie, pochodzącym z MotoParku przy ul. Łukasiewicza. Z tego powodu domagali się rzetelnych pomiarów poziomu hałasu. Składając petycję do prezydenta miasta podkreślali, że nie chcą likwidacji toru. Innego zdania są jego użytkownicy, domagający się zachowania obiektu bez ograniczeń i na dotychczasowych zasadach, w celach szkoleniowych i sportowych. W ten sposób pojawiła się kontrpetycja „TAK dla driftu".





Odpowiedź na dwie petycje

Ponadto obszar Natura 2000 „Forty w Toruniu” (zamieszkiwany przez nietoperze) znajduje się ok. 4 kilometrów od toru. RDOŚ ocenił, że jego wpływ na siedlisko jest mało prawdopodobny.







Będą wspólne rozwiązania





Mimo to prezydent Torunia zapewnia, że podjęto inne działania. Odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami, na których wypracowano kompromisowe rozwiązania:





wprowadzenie zmian w regulaminie MotoPark Toruń,

maksymalnie sześć samochodów na nitce toru (driftować może maksymalnie sześć pojazdów),

nie będzie barier akustycznych,

ograniczenie aktywności na torze od poniedziałku do soboty w godz. 9-17 (wyjątkiem są imprezy masowe). Będą też przerwy techniczne podczas wydarzeń,

w niedziele przejazdy tylko na mokrej nawierzchni w godz. 9-16 (to nie dotyczy zawodów),

od 2027 r. brak aktywności driftowych w dni świąteczne, z wyjątkiem zawodów odbywających się 5-6 razy w roku,

poruszać się będą mogły tylko pojazdy z kompletnym układem wydechowym i emitujące przy pomiarze statycznym do 98 dB i dynamicznym do 102 dB,

do końca 2026 r. kalendarz wydarzeń będzie dostępny na stronie internetowej MotoParku.

Więcej działań

Urząd Miasta Torunia zapowiedział też dodatkowe działania. Na stronie miasta będą umieszczane informacje o wydarzeniach ogólnopolskich oraz wydane zostanie polecenie, aby przy planowaniu czwartego etapu budowy Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza przeanalizować uwzględnienie w projekcie ekranów akustycznych, które zredukowałyby hałas z MotoParku.





- Mając na uwadze powyższe, petycja mieszkańców domagających się radykalnych ograniczeń administracyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska nie mogła zostać uwzględniona wprost, z uwagi na brak podstaw prawnych. Z tego samego względu petycja użytkowników toru domagająca się pozostawienia sytuacji całkowicie bez zmian również nie mogła zostać zaaprobowana, ponieważ stałaby w sprzeczności z uzasadnioną potrzebą ochrony komfortu życia mieszkańców - informuje prezydent Torunia.