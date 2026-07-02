Wyjątkowy tramwaj w Grudziądzu. Jadąc nim można poczuć się jak w Portugalii

2026-07-02, 10:00  Marcin Doliński/JW
Żółty tramwaj jest niespodzianką dla mieszkańców Grudziądza /fot. Marcin Doliński

Żółty tramwaj jest niespodzianką dla mieszkańców Grudziądza /fot. Marcin Doliński

Żółty tramwaj jeździ ulicami Grudziądza. To niespodzianka dla mieszkańców w ramach trwającego tygodnia portugalskiego. W czwartek nasz reporter również miał możliwość poczuć się przez chwilę jak w słonecznej Portugalii

Jak się jedzie portugalskim tramwajem? - zapytaliśmy pasażerów.
- Super. Kolorowo, fajnie, tak, wesoło - mówi pasażerka. - To ładnie. Cieszy nas wszystkich - odpowiada inna. - Ładny, kolorowy, ładnie. Coś innego - dodaje inna.

Kolory się podobają? - pytamy. - Tak, mogą być. Od samego początku bardzo fajny jest. Już od dłuższego czasu kursuje, więc zawsze jest super. Zawsze jest kolorowo i zawsze miło spędzić podróż do pracy - mówią podróżni

Tydzień portugalski zakończy w mieście Festiwal Fado - 3 i 4 lipca w teatrze

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz
Żółty tramwaj jest niespodzianką dla mieszkańców Grudziądza /fot. Marcin Doliński

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