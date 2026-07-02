Wyjątkowy tramwaj w Grudziądzu. Jadąc nim można poczuć się jak w Portugalii
Żółty tramwaj jeździ ulicami Grudziądza. To niespodzianka dla mieszkańców w ramach trwającego tygodnia portugalskiego. W czwartek nasz reporter również miał możliwość poczuć się przez chwilę jak w słonecznej Portugalii
Jak się jedzie portugalskim tramwajem? - zapytaliśmy pasażerów.
- Super. Kolorowo, fajnie, tak, wesoło - mówi pasażerka. - To ładnie. Cieszy nas wszystkich - odpowiada inna. - Ładny, kolorowy, ładnie. Coś innego - dodaje inna.
Kolory się podobają? - pytamy. - Tak, mogą być. Od samego początku bardzo fajny jest. Już od dłuższego czasu kursuje, więc zawsze jest super. Zawsze jest kolorowo i zawsze miło spędzić podróż do pracy - mówią podróżni
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