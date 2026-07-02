Ataki na policjantów z regionu. Mężczyzna dusił funkcjonariusza podczas interwencji w Przyjezierzu

2026-07-02, 07:55  JW
Policja zatrzymała 31-latka, który dusił funkcjonariusza/fot. policja

Policja zatrzymała 31-latka, który dusił funkcjonariusza/fot. policja

Mieszkaniec Inowrocławia i mieszkanka Mogilna odpowiedzą za agresję wobec policjantów. Podczas interwencji w Przyjezierzu, mężczyzna dusił jednego z nich. Przy innym wezwaniu kobieta ugryzła funkcjonariuszkę.

Atak na policjanta

W sobotę (27 czerwca) po godzinie 2.00 policjanci ze Strzelna zostali wezwani na interwencję na ul. Świerkowej w Przyjezierzu, gdzie zakłócano ciszę nocną. Na miejscu funkcjonariusze zastali bardzo pobudzonego 31-latka, który wobec nich zachowywał się agresywnie i wulgarnie.

Mundurowi kilka razy prosili go o uspokojenie się, jednak mężczyzna nie reagował na polecenia i zaczął dusić jednego z policjantów. 31-latek został obezwładniony, zatrzymany i przewieziony do mogileńskiej komendy. Po wytrzeźwieniu i spędzeniu nocy w areszcie usłyszał zarzuty.

Ugryzła mundurową

Kolejnego dnia po południu, mogileńscy funkcjonariusze udali się do jednego z mieszkań w Mogilnie, gdzie miała się awanturować kobieta.

- Na miejscu funkcjonariusze zastali mocno pobudzoną 35-latkę, która w trakcie interwencji ugryzła w przedramię policjantkę. W tym momencie mieszkanka Mogilna została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta - informuje asp. Magdalena Pollak, p. o. oficera prasowego KPP w Mogilnie.

Za naruszenie cielesnej nietykalności funkcjonariusza publicznego, osoby mu pomagającej lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do trzech lat.

Region

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