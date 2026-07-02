Koniec nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. Zakaz obejmuje sklepy i stacje od godz. 22:00

2026-07-02, 08:40 Michał Zaręba/KB

W Toruniu w nocy obowiązuje prohibicja. Sklepy i stacje nie mogę sprzedawać alkoholu/fot.magnific.com

W Toruniu obowiązuje już nocna prohibicja. Od 22:00 do 6:00 rano alkoholu nie kupimy ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce? Sprawdzał to nasz reporter.

- Było już dwóch czy trzech klientów, którzy zapomnieli - mówiła sprzedawczyni z Torunia.

- Niektórzy myśleli, że prohibicja i aktualnie wchodzące w życie prawo to są plotki. Niestety przekonali się, że to nie są plotki i że prawo weszło dzisiaj w życie. Będę go przestrzegać. To jest blokowane i przez moją wolę, i przez system, także mamy podwójne zabezpieczenie, żeby nie sprzedawać tego alkoholu po 22:00.



- Ja jestem za tym zakazem, szczególnie że młodzi ludzie kupujący alkohol zostawiają po sobie duży nieporządek - mówił mieszkaniec Torunia.



- Sam w sobie przepis jest OK, bo jednak wiem, że najwięcej złych rzeczy się na świecie dzieje jednak pod wpływem jakichś substancji, na przykład alkoholu, i ma to jakiś sens, jednak można by to było jakoś kontrolować nie tak rygorystycznie. Przeważnie to w klubach dochodzi do większości bójek - uważa jeden z klientów pytany o prohibicję.





Co dokładnie się zmienia?



Zakaz obejmuje wszystkie punkty sprzedaży detalicznej, w tym:

sklepy osiedlowe,

supermarkety i dyskonty,

sklepy specjalistyczne,

stacje paliw.

Dane pokazują skalę problemu:





policja odnotowuje ponad 1000 nocnych interwencji rocznie związanych z alkoholem

straż miejska prowadzi kilka tysięcy takich interwencji rocznie

toruńskie szpitale regularnie przyjmują pacjentów, których hospitalizacja ma związek ze spożyciem alkoholu





Wprowadzenie nowych przepisów poprzedziły konsultacje społeczne, w których wzięło udział blisko tysiąc mieszkańców.

Oto najważniejsze wyniki ankiety:

67,4% uczestników ankiety opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, a 31,4% było przeciw,

66,1% respondentów wskazało, że ograniczenie - jeśli zostanie wprowadzone - powinno obowiązywać na terenie całego miasta, najczęściej wskazywaną godziną rozpoczęcia ograniczenia była godz. 22:00 (ponad połowa odpowiedzi), a co siódmy uczestnik preferował godz. 23:00,

godzina 6:00 była zdecydowanie najczęściej wybieraną godziną zakończenia obowiązywania ograniczenia

Konsekwencje dla sprzedawców

Sprzedaż alkoholu w godzinach objętych zakazem stanowi naruszenie warunków zezwolenia i może skutkować jego cofnięciem.

Nocna prohibicja została wprowadzona w latach 2018-2025 w blisko 180 gminach w Polsce.



Spośród miast/gmin prohibicję na terenie całego miasta zdecydowały się wprowadzić m.in. Kraków, Gdańsk, Wrocław, Biała Podlaska, Słupsk, Konin, gm. Dragacz, gm. Świecie, gm. Aleksandrów Kujawski, gm. Lubicz, gm. Kruszwica.

Natomiast ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w części miasta obowiązuje m.in. w Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Bydgoszczy i Kielcach.

W Giżycku jest wprowadzone sezonowe ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu.