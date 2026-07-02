Koniec nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. Zakaz obejmuje sklepy i stacje od godz. 22:00

2026-07-02, 08:40  Michał Zaręba/KB
W Toruniu w nocy obowiązuje prohibicja. Sklepy i stacje nie mogę sprzedawać alkoholu/fot.magnific.com

W Toruniu w nocy obowiązuje prohibicja. Sklepy i stacje nie mogę sprzedawać alkoholu/fot.magnific.com

W Toruniu obowiązuje już nocna prohibicja. Od 22:00 do 6:00 rano alkoholu nie kupimy ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce? Sprawdzał to nasz reporter.

- Było już dwóch czy trzech klientów, którzy zapomnieli - mówiła sprzedawczyni z Torunia.
- Niektórzy myśleli, że prohibicja i aktualnie wchodzące w życie prawo to są plotki. Niestety przekonali się, że to nie są plotki i że prawo weszło dzisiaj w życie. Będę go przestrzegać. To jest blokowane i przez moją wolę, i przez system, także mamy podwójne zabezpieczenie, żeby nie sprzedawać tego alkoholu po 22:00.

- Ja jestem za tym zakazem, szczególnie że młodzi ludzie kupujący alkohol zostawiają po sobie duży nieporządek - mówił mieszkaniec Torunia.

- Sam w sobie przepis jest OK, bo jednak wiem, że najwięcej złych rzeczy się na świecie dzieje jednak pod wpływem jakichś substancji, na przykład alkoholu, i ma to jakiś sens, jednak można by to było jakoś kontrolować nie tak rygorystycznie. Przeważnie to w klubach dochodzi do większości bójek - uważa jeden z klientów pytany o prohibicję.


Co dokładnie się zmienia?

Zakaz obejmuje wszystkie punkty sprzedaży detalicznej, w tym:
  • sklepy osiedlowe,
  • supermarkety i dyskonty,
  • sklepy specjalistyczne,
  • stacje paliw.
Dane pokazują skalę problemu:

  • policja odnotowuje ponad 1000 nocnych interwencji rocznie związanych z alkoholem
  • straż miejska prowadzi kilka tysięcy takich interwencji rocznie
  • toruńskie szpitale regularnie przyjmują pacjentów, których hospitalizacja ma związek ze spożyciem alkoholu

Wprowadzenie nowych przepisów poprzedziły konsultacje społeczne, w których wzięło udział blisko tysiąc mieszkańców.
Oto najważniejsze wyniki ankiety:
  • 67,4% uczestników ankiety opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, a 31,4% było przeciw,
  • 66,1% respondentów wskazało, że ograniczenie - jeśli zostanie wprowadzone - powinno obowiązywać na terenie całego miasta, najczęściej wskazywaną godziną rozpoczęcia ograniczenia była godz. 22:00 (ponad połowa odpowiedzi), a co siódmy uczestnik preferował godz. 23:00,
  • godzina 6:00 była zdecydowanie najczęściej wybieraną godziną zakończenia obowiązywania ograniczenia
Konsekwencje dla sprzedawców
  • Sprzedaż alkoholu w godzinach objętych zakazem stanowi naruszenie warunków zezwolenia i może skutkować jego cofnięciem.
  • Nocna prohibicja została wprowadzona w latach 2018-2025 w blisko 180 gminach w Polsce.

  • Spośród miast/gmin prohibicję na terenie całego miasta zdecydowały się wprowadzić m.in. Kraków, Gdańsk, Wrocław, Biała Podlaska, Słupsk, Konin, gm. Dragacz, gm. Świecie, gm. Aleksandrów Kujawski, gm. Lubicz, gm. Kruszwica.
  • Natomiast ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w części miasta obowiązuje m.in. w Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Bydgoszczy i Kielcach.
  • W Giżycku jest wprowadzone sezonowe ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu.
źr. torun.pl

Relacja Michała Zaręby

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