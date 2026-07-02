Koniec nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. Zakaz obejmuje sklepy i stacje od godz. 22:00
W Toruniu obowiązuje już nocna prohibicja. Od 22:00 do 6:00 rano alkoholu nie kupimy ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce? Sprawdzał to nasz reporter.
- Było już dwóch czy trzech klientów, którzy zapomnieli - mówiła sprzedawczyni z Torunia.
- Niektórzy myśleli, że prohibicja i aktualnie wchodzące w życie prawo to są plotki. Niestety przekonali się, że to nie są plotki i że prawo weszło dzisiaj w życie. Będę go przestrzegać. To jest blokowane i przez moją wolę, i przez system, także mamy podwójne zabezpieczenie, żeby nie sprzedawać tego alkoholu po 22:00.
- Ja jestem za tym zakazem, szczególnie że młodzi ludzie kupujący alkohol zostawiają po sobie duży nieporządek - mówił mieszkaniec Torunia.
- Sam w sobie przepis jest OK, bo jednak wiem, że najwięcej złych rzeczy się na świecie dzieje jednak pod wpływem jakichś substancji, na przykład alkoholu, i ma to jakiś sens, jednak można by to było jakoś kontrolować nie tak rygorystycznie. Przeważnie to w klubach dochodzi do większości bójek - uważa jeden z klientów pytany o prohibicję.
Zakaz obejmuje wszystkie punkty sprzedaży detalicznej, w tym:
- sklepy osiedlowe,
- supermarkety i dyskonty,
- sklepy specjalistyczne,
- stacje paliw.
- policja odnotowuje ponad 1000 nocnych interwencji rocznie związanych z alkoholem
- straż miejska prowadzi kilka tysięcy takich interwencji rocznie
- toruńskie szpitale regularnie przyjmują pacjentów, których hospitalizacja ma związek ze spożyciem alkoholu
Oto najważniejsze wyniki ankiety:
- 67,4% uczestników ankiety opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, a 31,4% było przeciw,
- 66,1% respondentów wskazało, że ograniczenie - jeśli zostanie wprowadzone - powinno obowiązywać na terenie całego miasta, najczęściej wskazywaną godziną rozpoczęcia ograniczenia była godz. 22:00 (ponad połowa odpowiedzi), a co siódmy uczestnik preferował godz. 23:00,
- godzina 6:00 była zdecydowanie najczęściej wybieraną godziną zakończenia obowiązywania ograniczenia
- Sprzedaż alkoholu w godzinach objętych zakazem stanowi naruszenie warunków zezwolenia i może skutkować jego cofnięciem.
- Nocna prohibicja została wprowadzona w latach 2018-2025 w blisko 180 gminach w Polsce.
- Spośród miast/gmin prohibicję na terenie całego miasta zdecydowały się wprowadzić m.in. Kraków, Gdańsk, Wrocław, Biała Podlaska, Słupsk, Konin, gm. Dragacz, gm. Świecie, gm. Aleksandrów Kujawski, gm. Lubicz, gm. Kruszwica.
- Natomiast ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w części miasta obowiązuje m.in. w Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Bydgoszczy i Kielcach.
- W Giżycku jest wprowadzone sezonowe ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu.