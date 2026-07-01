10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką żegna prof. Heliodora Kasprzaka

Prof. Heliodor Kasprzak nie żyje/fot. znanylekarz.pl
Lecznica wspomina wybitne zasługi zmarłego dla neurochirurgii, jego wkład w kształcenie akademickie i - przed wszystkim - w powołanie Klinicznego Oddziału Neurochirurgii bydgoskiego Szpitala Wojskowego.
„Profesor Heliodor Kasprzak w 1985 roku utworzył Kliniczny Oddział Neurochirurgii naszego Szpitala, który stał się zalążkiem dzisiejszej Kliniki Neurochirurgii. Był pierwszym kierownikiem Oddziału i przez blisko dziewięć lat z ogromnym zaangażowaniem budował jego pozycję, wprowadzając nowoczesne metody leczenia oraz wyznaczając najwyższe standardy opieki nad pacjentami." - czytamy w komunikacie szpitala.
Placówka wspomina powstanie w Bydgoszczy Klinicznego Oddziału Neurochirurgii:
„Było wydarzeniem o szczególnym znaczeniu nie tylko dla naszego Szpitala, ale również dla wojskowej służby zdrowia. Był to bowiem czwarty oddział neurochirurgii w wojskowej służbie zdrowia w Polsce, po Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, a zarazem drugi oddział neurochirurgiczny w Bydgoszczy oraz trzeci w regionie kujawsko-pomorskim. To osiągnięcie na trwałe wpisało 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w historię rozwoju polskiej neurochirurgii wojskowej."
Prof. Kasprzak był uczniem prof. Jana Haftka, który to „zaszczepił w naszym Szpitalu nowatorską szkołę chirurgii kręgosłupa. Pod jego kierownictwem wykonywano pionierskie w regionie kujawsko-pomorskim operacje naczyniowe mózgu oraz zabiegi leczenia urazów i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego metodą Clowarda. Dzięki jego wizji, wiedzy i determinacji Oddział szybko stał się jednym z najważniejszych ośrodków neurochirurgicznych w wojskowej służbie zdrowia."
„Profesor Heliodor Kasprzak pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo – stworzoną przez siebie jednostkę, która przez lata rozwijała się i dziś funkcjonuje jako Klinika Neurochirurgii, niosąc pomoc kolejnym pokoleniom pacjentów."
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę