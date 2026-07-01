10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką żegna prof. Heliodora Kasprzaka

2026-07-01, 18:17  Redakcja/KB
Prof. Heliodor Kasprzak nie żyje/fot. znanylekarz.pl

Prof. Heliodor Kasprzak nie żyje/fot. znanylekarz.pl

Lecznica wspomina wybitne zasługi zmarłego dla neurochirurgii, jego wkład w kształcenie akademickie i - przed wszystkim - w powołanie Klinicznego Oddziału Neurochirurgii bydgoskiego Szpitala Wojskowego.

„Profesor Heliodor Kasprzak w 1985 roku utworzył Kliniczny Oddział Neurochirurgii naszego Szpitala, który stał się zalążkiem dzisiejszej Kliniki Neurochirurgii. Był pierwszym kierownikiem Oddziału i przez blisko dziewięć lat z ogromnym zaangażowaniem budował jego pozycję, wprowadzając nowoczesne metody leczenia oraz wyznaczając najwyższe standardy opieki nad pacjentami." - czytamy w komunikacie szpitala.

Placówka wspomina powstanie w Bydgoszczy Klinicznego Oddziału Neurochirurgii:

„Było wydarzeniem o szczególnym znaczeniu nie tylko dla naszego Szpitala, ale również dla wojskowej służby zdrowia. Był to bowiem czwarty oddział neurochirurgii w wojskowej służbie zdrowia w Polsce, po Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, a zarazem drugi oddział neurochirurgiczny w Bydgoszczy oraz trzeci w regionie kujawsko-pomorskim. To osiągnięcie na trwałe wpisało 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w historię rozwoju polskiej neurochirurgii wojskowej."

Prof. Kasprzak był uczniem prof. Jana Haftka, który to „zaszczepił w naszym Szpitalu nowatorską szkołę chirurgii kręgosłupa. Pod jego kierownictwem wykonywano pionierskie w regionie kujawsko-pomorskim operacje naczyniowe mózgu oraz zabiegi leczenia urazów i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego metodą Clowarda. Dzięki jego wizji, wiedzy i determinacji Oddział szybko stał się jednym z najważniejszych ośrodków neurochirurgicznych w wojskowej służbie zdrowia."

„Profesor Heliodor Kasprzak pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo – stworzoną przez siebie jednostkę, która przez lata rozwijała się i dziś funkcjonuje jako Klinika Neurochirurgii, niosąc pomoc kolejnym pokoleniom pacjentów."

Bydgoszcz

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