Duże zmiany w organizacji ruchu na lewobrzeżu w Toruniu. Okólna idzie do remontu!

Duże zmiany w organizacji ruchu na lewobrzeżu w Toruniu/grafika torun.pl
Rozpoczął się remont ul. Okólnej na lewobrzeżu w Toruniu. 1 lipca drogowcy wprowadzili tam nową organizację ruchu i duże zmiany na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Łódzkiej.
Prace rozpoczęły się od strony zachodniej (przy markecie Torimpex) – informuje Polskie Radio PiK Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik toruńskiego MZD. Dla mieszkańców prace oznaczają liczne nakazy i zakazy. Rano i popołudniu – możliwe korki i problemy!
Główna zmiana dotyczy zamknięcia drogi. Ulica Okólna na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Łódzkiej zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Dla większości kierowców wyznaczono trasę objazdu, która poprowadzi ulicami Strzałową i Łódzką.
Zakaz wjazdu na zamknięty odcinek nie dotyczy jednak wszystkich. Autobusy komunikacji miejskiej oraz osoby dojeżdżające do swoich domów będą mogły tam wjechać. Dojazd do posesji będzie zapewniony, ale wyłącznie w jednym kierunku - w stronę ul. Łódzkiej.
Na pozostałej części ul. Okólnej nie wprowadzamy zmian, co oznacza, że nadal będzie można poruszać się tam w obu kierunkach.
Budowa ronda i remont ul. Okólnej powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Prace pochłoną blisko 5 milionów złotych.
Mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik toruńskiego MZD
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