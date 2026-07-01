Barka Lemara zniknie z nabrzeża Brdy. W stoczni sprawdzą, czy nie uszkodziła jej wielka woda [aktualizacja]

Barka Lemara przechyliła się podczas ostatniej burzy/fot. Barka lemara/Facebook

Skutki nawałnicy, która przeszła nad Bydgoszczą w nocy z wtorku na środę nocy, odczuła także najsłynniejsza bydgoska barka - Lemara - zawiadamiają opiekunowie jednostki. Pływające muzeum trzeba było tymczasowo zamknąć.

Barka Lemara ok godz. 17 przekazała najnowsze wieści z nabrzeża: „Ahoj ponownie! Wygląda na to, że najgorsze za nami! Przechył jest już tylko wspomnieniem, ekspozycje też w zaskakująco dobrej kondycji! Jutro rano ruszamy do stoczni z nadzieją, że wszystko skończy się dobrze."



