Barka Lemara zniknie z nabrzeża Brdy. W stoczni sprawdzą, czy nie uszkodziła jej wielka woda

Barka Lemara przechyliła się podczas ostatniej burzy/fot. Barka lemara/Facebook

Skutki nawałnicy, która przeszła nad Bydgoszczą w nocy z wtorku na środę nocy, odczuła także najsłynniejsza bydgoska barka - Lemara - zawiadamiają opiekunowie jednostki. Pływające muzeum trzeba było tymczasowo zamknąć.

W wyniku podniesionego poziomu wody, barka osiadła na nabrzeżu, a następnie przechyliła się.

„Czekamy na podwyższenie poziomu wody w Brdzie, aby posadowić barkę we właściwy sposób na lustrze rzeki. To pozwoli nam na odholowanie Lemary do stoczni remontowej na przegląd, bo musimy mieć gwarancję, że dno barki nie zostało uszkodzone. Potem zajmiemy się porządkami w ekspozycjach, bo zapewne domyślacie się, że tu też nie obyło się bez konsekwencji..." - to fragment komunikatu.



Barka Lemara pozostaje nieczynna do odwołania.

