Bydgoskie wodociągi przekonują, że zbiorniki retencyjne zdały egzamin w czasie ulew

Jak ocenia MWiK, zbiorniki retencyjne spełniły swoje zadanie/fot. mwik.bydgoszcz.pl
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy w środę od rana przeprowadzały inspekcję zbiorników retencyjnych wybudowanych w ramach Projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Jak ocenia MWiK, zbiorniki spełniły swoje zadanie.
Według danych z komunikatu MWiK, „w ulicy Odrzańskiej zbiornik odebrał nadmiar wody deszczowej. Podobnie w ulicy Wyszogrodzkiej na wysokości Frosty. Podobnie było na ulicy Bałtyckiej gdzie zbiornik wypełnił się w ponad 70 cm. Zbiornik przy Placu Wolności wypełnił się do wysokości 2 m, co również pokazuje, że swoje zadanie spełnił w 100%."
- Nie zanotowaliśmy również wypływów w okolicy ulicy Jagiellońskiej, co oznacza, że dwa zbiorniki – na Placu Weyssenhoffa i Al. Ossolińskich również spełniły zadanie. Nie zanotowano żadnych podtopień w okolicach Parku Kochanowskiego czy ulicy Mickiewicza. To kolejny dowód na to, że zbiorniki w tych miejscach odebrały nadmiar wód opadowych - czytamy w raporcie MWIK
Sprawdzony został również zbiornik na Placu Kościeleckich. Jego komora opróżniła się i przyjęła nadmiar wód deszczowych. W tym miejscu mogło dojść do przepełnienia kanałów sanitarnych stąd lokalne zalania.
Ponadto: zbiorniki na Osowej Górze (ul. Kolbego, Waleniowa) zadziałały prawidłowo.
Podoba sytuacja jest na ulicy Grunwaldzkiej, Skośnej i Placu Poznańskim. Wszystkie zbiorniki wypełniły się wodą deszczową.
Deszczomierze rozmieszczone w różnych miejscach Bydgoszczy zanotowały rekordowe opady. W ciągu dwóch godzin w nocy (1.30-3.30) najwyższy w tym czasie opad wyniósł 110 mm/h.
System retencjonowania wód deszczowych sprawdził się po raz kolejny i spełnił swoje funkcje. Koncepcja rozproszonej retencji działa- podkreślają wodociągowcy.
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