Recepta nie będzie „uwięziona" w jednej aptece. Już można ją wykupić w kilku punktach

2026-07-01, 20:15  IAR/KB
Od 1 lipca jedną receptę można wykupić w różnych aptekach/fot. Pexels

Od 1 lipca jedną receptę można wykupić w różnych aptekach/fot. Pexels

Od 1 lipca jedną receptę można wykupić w różnych aptekach. Do tej pory chory musiał wracać do tej samej placówki, w której rozpoczął realizację recepty. Program jest dobrowolny. Przystąpiło do niego do tej pory 6 i pół tysiąca placówek, kolejne 700 czeka na akceptację.

„Dzielenie recepty” to ogromne ułatwienie dla pacjentów - mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

- Mając wypisany dany lek, kilka opakowań, pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupować kolejne opakowania, które lekarz nam zapisał. Możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków dodaje, że program „dzielenia recept” dopiero się rozpoczął. Zaapelował więc do pacjentów, którzy wyjeżdżają na urlop i planują w tym czasie wykupić leki.

- Jeżeli chcieliby ustalić, czy mogą sobie taką receptę podzielić, muszą sprawdzić zarówno aptekę, w której rozpoczęli realizację recepty, czy jest w programie, jak i tę, w której chcieliby swoją receptę kupić w dalszej części, czyli kontynuować terapię w innej aptece. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że to dopiero start tego programu, zaledwie kilka godzin, a więc pacjenci – mimo wszystko, i to jest nasza prośba do nich – jeżeli będą się wybierali na urlopy i będą z dala od swojego miejsca zamieszkania, warto byłoby, żeby zaopatrzyli się w swoje leki dokładnie tak, jak robili to zawsze, żeby potem nie spotkały ich jakieś niemiłe niespodzianki.

  • Tylko w Warszawie dzieloną receptę można zrealizować w 250 aptekach, w Kujawsko-Pomorskiem ponad 300, na Pomorzu w 400. Na stronie pacjent.gov.pl TUTAJ jest opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę.

Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk

Mówi Marek Tomków

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