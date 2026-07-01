Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"

2026-07-01, 17:30  Radosław Jagieła/KB
Od lewej: Bożena Cichocka - prezes fundacji Anwil oraz Daria Studzińska - dyrektorka ds. komunikacji, marketingu i sponsoringu w Anwilu/fot. Radosław Jagieła

Od lewej: Bożena Cichocka - prezes fundacji Anwil oraz Daria Studzińska - dyrektorka ds. komunikacji, marketingu i sponsoringu w Anwilu/fot. Radosław Jagieła

Celem akcji zatytułowanej „Oddaj zdjęcie historii” jest stworzenie społecznego archiwum fotografii dokumentujących 60 lat działalności Zakładów Azotowych „Włocławek” znanych dzisiaj pod nazwą Anwil.

- Będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic - starszych i młodszych - żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami nie ma w nich jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, listów gratulacyjnych osób, które pracowały w Zakładach Azotowych Włocławek i Anwilu, czy nie mogliby nam ich udostępnić - mówiła Bożena Cichocka - prezes fundacji Anwil.

Poszukiwane są zdjęcia pokazujące nie tylko historyczne wydarzenia, ale też te z codziennej pracy, spotkań i wypoczynku.

- Od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich nikomu zabierać. Zdigitalizujemy je i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania oraz dodania opisu, umieścimy na portalu zbioryspoleczne.pl - przekazała Bożena Cichocka.

Wszystkie zdjęcia zostaną zeskanowane i oddane właścicielom. W planach jest także wystawa najciekawszych fotografii w Centrum Kultury Browar B.

Fotografie można przekazać:
  • osobiście - przynosząc zdjęcia do punktu zbiorczego,
  • online - przesyłając zeskanowane fotografie na adres: fundacja@anwil.pl.
  • Każde zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane kontaktowe oraz możliwie dokładny opis zdjęcia (kto lub co znajduje się na fotografii, gdzie i kiedy została wykonana oraz - jeśli to możliwe - kto jest jej autorem).
  • Terminy zbiórki: 7 lipca, godz. 10:00-12:00, 8 lipca, godz. 14:00-16:00, 30 lipca, godz. 10:00-12:00, 31 lipca, godz. 14:00-16:00, 6 sierpnia, godz. 10:00-12:00, 7 sierpnia, godz. 14:00-16:00
  • Miejsce: foyer Centrum Kultury Browar B we Włocławku, ul. Łęgska 28. Planowane są także dyżury w innych lokalizacjach w mieście.

Relacja Radosława Jagieły

Włocławek
Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"/fot. Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"/fot. Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"/fot. Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"/fot. Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"/fot. Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"/fot.

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