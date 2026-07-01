Włocławski Anwil poszukuje archiwalnych zdjęć, by upamiętnić 60 lat „Azotów"
Celem akcji zatytułowanej „Oddaj zdjęcie historii” jest stworzenie społecznego archiwum fotografii dokumentujących 60 lat działalności Zakładów Azotowych „Włocławek” znanych dzisiaj pod nazwą Anwil.
Fotografie można przekazać:
- osobiście - przynosząc zdjęcia do punktu zbiorczego,
- online - przesyłając zeskanowane fotografie na adres: fundacja@anwil.pl.
- Każde zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane kontaktowe oraz możliwie dokładny opis zdjęcia (kto lub co znajduje się na fotografii, gdzie i kiedy została wykonana oraz - jeśli to możliwe - kto jest jej autorem).
- Terminy zbiórki: 7 lipca, godz. 10:00-12:00, 8 lipca, godz. 14:00-16:00, 30 lipca, godz. 10:00-12:00, 31 lipca, godz. 14:00-16:00, 6 sierpnia, godz. 10:00-12:00, 7 sierpnia, godz. 14:00-16:00
- Miejsce: foyer Centrum Kultury Browar B we Włocławku, ul. Łęgska 28. Planowane są także dyżury w innych lokalizacjach w mieście.