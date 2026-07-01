Zmiany w komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Biletów u motorniczego i kierowcy już nie kupisz

2026-07-01, 17:00  Marcin Doliński/JW
W Grudziądzu biletów nie kupimy u kierowców i motorniczych /fot. MZK Grudziądz

W Grudziądzu biletów nie kupimy u kierowców i motorniczych /fot. MZK Grudziądz

Ma być szybciej i bezpieczniej dla kierowców. Od 1 lipca pasażerowie nie kupią już biletów bezpośrednio u motorniczego i kierowcy.

Czy to dobre rozwiązanie? Pytał nasz reporter.

- Funkcjonują kasowniki, gdzie można dokonać takiej transakcji bezgotówkowej. Można tego dokonywać również za pomocą różnego rodzaju aplikacji, czy to aplikacji dedykowanych. Są dostępne różnego rodzaju strony internetowe, a także choćby Grudziądzka Karta Mieszkańca. Nadal funkcjonują dwa punkty sprzedaży stacjonarnej - mówił Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.


- Z tego młodszego pokolenia nie jest to jakieś wielkie utrudnienie. Wręcz powiedziałbym, że to jest ułatwienie i gdzieś tam zaleta. Aczkolwiek dla osób starszych nie mówię nawet dla emerytów, ale dla osób starszych może to być dość spore utrudnienie. No raczej wszystkie miasta odchodzą od tradycyjnych biletów. To jest, to jest nieuniknione i trzeba iść z duchem czasu. To zaoszczędza bardzo dużo czasu moim zdaniem, bo autobusy mogą się już tak nie spóźniać. Czasami na przystankach naprawdę bardzo dużo osób wchodzi do autobusu i robi się wielka kolejka - wskazuje.

Grudziądz

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