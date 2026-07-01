Gmina z Kujawsko-Pomorskiego Rowerową Stolicą Polski. Jacek Kwiatkowski z Rekordem Guinessa!

2026-07-01, 14:00  Adrianna Andrzejewska-Kuras /JW
Gmina Łysomice z tytułem Rowerowej Stolicy Polski /fot. Adrianna Andrzejewska-Kuras

Gmina Łysomice z tytułem Rowerowej Stolicy Polski /fot. Adrianna Andrzejewska-Kuras

Gmina Łysomice Rowerową Stolicą Polski! Mieszkańcy przez cały czerwiec przejechali ok 696 tysięcy kilometrów. Dla gminy Łysomice jeździł też Jacek Kwiatkowski, któremu udało się pobić Rekord Guinessa. Przez 30 dni codziennie przejeżdżał średnio 450 km.

Jak mówi Jacek Kwiatkowski, czuje radość z pobitego Rekordu Guinessa. Mężczyzna przez miesiąc pokonywał średnio 450 kilometrów trasy.

- Satysfakcja jest. Może nie samym wynikiem czy rekordem, ale tym, w jakich okolicznościach to się wszystko wydarzyło. Przy czterdziestu pięciu stopniach normalnie jeździłem - mówi Jacek Kwiatkowski.

- Obserwowaliśmy, kibicowaliśmy, robiliśmy mu kanapki, woziliśmy jedzenie. Największy sukces, że mieszkańcy się włączyli - opowiada Robert Kożykowski, koordynator akcji Rowerowa Stolica Polski w Łysomicach.

- 3,5 tysiąca ponad. 116 kilometrów dziennie. Ja trasę robię na dwa razy, czyli wstaję o czwartej rano. Po pracy druga tura. Od razu się wsiada na rower i jeździ do północy - wskazuje jeden z uczestników.

- Do Łysomic trzeba było dołożyć cegiełkę naszą. Tak, sześć godzin na rowerze trzeba spędzić w siodełku - dodaje inna uczestniczka.

Relacja Adrianny Andrzejewskiej-Kuras

Jacek Kwiatkowski pobił Rekord Guinessa /fot. Adrianna Andrzejewska-Kuras Jacek Kwiatkowski pobił Rekord Guinessa /fot. Adrianna Andrzejewska-Kuras Jacek Kwiatkowski pobił Rekord Guinessa /fot. Adrianna Andrzejewska-Kuras

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