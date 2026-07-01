Gmina z Kujawsko-Pomorskiego Rowerową Stolicą Polski. Jacek Kwiatkowski z Rekordem Guinessa!

Region
Zmiany we Włocławskim Budżecie Obywatelskim. Nowe zasady od najbliższej edycjiRadosław Jagieła /JW 2026-07-01, 13:00
Radni we Włocławku zgodzili się na zmiany w zasadach budżetu obywatelskiego. Będą one obowiązywać od najbliższej edycji, która wystartuje we wrześniu… Czytaj dalej »
Na wypadek braku wody pitnej. Tucholscy strażacy ćwiczyli i testowali urządzeniaMarcin Doliński/JW 2026-07-01, 12:20
Tuchola odcięta od wody pitnej, trzeba pomóc tysiącom osób. Przy centrum sportu uruchomiono urządzenia filtrujące i uzdatniające wodę. Na szczęście to… Czytaj dalej »
Oddział Chirurgii w Nakle nad Notecią zawieszony. W szpitalu brakuje wystarczającej liczby lekarzyJW 2026-07-01, 11:44
1 lipca zawieszono Oddział Chirurgii w Nakle nad Notecią. To decyzja wojewody na wniosek Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. Powodem są problemy kadrowe. Czytaj dalej »
Awaria prądu w bydgoskim ZUS-ie. Po nocnych burzach obsługa klientów była ograniczonaAgata Raczek/JW 2026-07-01, 09:58
Awaria zasilania powodem ograniczenia obsługi klientów w trzech placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Obsługa klientów odbywa się już bez żadnych… Czytaj dalej »
Jeziora, kolej wąskotorowa i wielka historia. Żnin i Pałuki polecają się w „Wakacyjnym przewodniku po regionie"Tomasz Kaźmierski/JW 2026-07-01, 09:00
Charakterystyczna baszta, dwa jeziora, wielka historia i kolejka wąskotorowa - chyba nie trudno się domyślić, że w środowym Wakacyjnym przewodniku po regionie… Czytaj dalej »
Blisko 200 interwencji strażaków w Kujawsko-Pomorskiem. W Bydgoszczy zalane szpitale i siedziba Caritas [AKTUALIZACJA]JW/ Bartosz Nawrocki 2026-07-01, 08:24
Do 180 wzrosła liczba zgłoszeń w naszym regionie po nocnej burzy i ulewie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Bydgoszczy - m.in. zalany został parking centrum… Czytaj dalej »
Nie chcą intensywnej, wysokiej zabudowy, chcą dostępu do zieleni. Sprzeciw wobec założeń Planu Ogólnego BydgoszczyMarcin Kupczyk/BN 2026-07-01, 08:06
Działacze stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski i członkowie kilku rad osiedli protestują przeciwko intensywnej zabudowie mieszkaniowej kosztem zieleni - to… Czytaj dalej »
Nie żyje 11-latka, którą we wtorek wyciągnięto z Jeziora Zamkowego w WąbrzeźniePM/MG/Monika Kaczyńska 2026-07-01, 07:22
Nie żyje 11-latka, która wczoraj kąpała się w jeziorze Zamkowym. Dziewczynka w pewnym momencie zniknęła pod wodą. Służby wyłowiły ją po prawie dwóch… Czytaj dalej »
Czy w Inowrocławiu powinno odbyć się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych?Marcin Glapiak/BN 2026-07-01, 07:08
Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych? Takie pytanie zadają radni opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej. Skąd ten pomysł? Czytaj dalej »
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