Zmiany we Włocławskim Budżecie Obywatelskim. Nowe zasady od najbliższej edycji

2026-07-01, 13:00 Radosław Jagieła /JW

Jednym ze zwycięskich projektów tegorocznego budżetu obywatelskiego jest wykonany już Wielki Talerz Fajansowy (fot. Fabryka Fajansu Fajans Włocławek)

Radni we Włocławku zgodzili się na zmiany w zasadach budżetu obywatelskiego. Będą one obowiązywać od najbliższej edycji, która wystartuje we wrześniu. Pierwsza z korekt dotyczy ogólnodostępności zrealizowanych inwestycji.

- Obiekty typu place zabaw czy boiska przy szkołach bądź przedszkolach bardzo często otwierane są również w godzinach nocnych. Co za tym idzie, często wykorzystywane są nie do końca zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zmiana ta zatem dotyczy ograniczenia czasu ogólnodostępności do trzydziestu pięciu godzin w tygodniu. Administrator takiego obiektu ma prawo otworzyć, udostępnić obiekt ogólnodostępnie dla wszystkich mieszkańców, ale w godzinach wieczornych zamknąć po prostu bramy tego obiektu - mówił Jakub Sosiński, koordynator zespołu do spraw budżetu obywatelskiego w Biurze Prezydenta Włocławka.



To nie jedyna zmiana - mieszkańcy będą mogli też zagłosować na większą liczbę projektów.



- Na podstawie ankiet ewaluacyjnych wiemy, że mieszkańcom bardzo ciężko jest wybrać ten jeden ich najważniejszy projekt, ponieważ jest ich bardzo dużo zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i bardzo dużo projektów jest poddawanych pod głosowanie. Zatem zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmiany, która zezwoli każdemu mieszkańcowi na oddanie trzech głosów w każdej kategorii Podkarpackiego Budżetu Obywatelskiego - dodaje.



Projekty zostaną podzielone na dwie kategorie - instytucjonalną i ogólnomiejską. Do tegorocznej edycji wpłynęło ponad 100 zadań. Mieszkańcy wybrali 10 projektów, a do wydania jest ponad 5,5 miliona złotych. W przyszłym roku ta kwota ma być większa.