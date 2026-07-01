Zmiany we Włocławskim Budżecie Obywatelskim. Nowe zasady od najbliższej edycji

2026-07-01, 13:00  Radosław Jagieła /JW
Jednym ze zwycięskich projektów tegorocznego budżetu obywatelskiego jest wykonany już Wielki Talerz Fajansowy (fot. Fabryka Fajansu Fajans Włocławek)

Jednym ze zwycięskich projektów tegorocznego budżetu obywatelskiego jest wykonany już Wielki Talerz Fajansowy (fot. Fabryka Fajansu Fajans Włocławek)

Radni we Włocławku zgodzili się na zmiany w zasadach budżetu obywatelskiego. Będą one obowiązywać od najbliższej edycji, która wystartuje we wrześniu. Pierwsza z korekt dotyczy ogólnodostępności zrealizowanych inwestycji.

- Obiekty typu place zabaw czy boiska przy szkołach bądź przedszkolach bardzo często otwierane są również w godzinach nocnych. Co za tym idzie, często wykorzystywane są nie do końca zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zmiana ta zatem dotyczy ograniczenia czasu ogólnodostępności do trzydziestu pięciu godzin w tygodniu. Administrator takiego obiektu ma prawo otworzyć, udostępnić obiekt ogólnodostępnie dla wszystkich mieszkańców, ale w godzinach wieczornych zamknąć po prostu bramy tego obiektu - mówił Jakub Sosiński, koordynator zespołu do spraw budżetu obywatelskiego w Biurze Prezydenta Włocławka.

To nie jedyna zmiana - mieszkańcy będą mogli też zagłosować na większą liczbę projektów.

- Na podstawie ankiet ewaluacyjnych wiemy, że mieszkańcom bardzo ciężko jest wybrać ten jeden ich najważniejszy projekt, ponieważ jest ich bardzo dużo zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i bardzo dużo projektów jest poddawanych pod głosowanie. Zatem zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmiany, która zezwoli każdemu mieszkańcowi na oddanie trzech głosów w każdej kategorii Podkarpackiego Budżetu Obywatelskiego - dodaje.

Projekty zostaną podzielone na dwie kategorie - instytucjonalną i ogólnomiejską. Do tegorocznej edycji wpłynęło ponad 100 zadań. Mieszkańcy wybrali 10 projektów, a do wydania jest ponad 5,5 miliona złotych. W przyszłym roku ta kwota ma być większa.

Mówi Jakub Sosiński

Mówi Jakub Sosiński

Włocławek

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