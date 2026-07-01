Oddział Chirurgii w Nakle nad Notecią zawieszony. W szpitalu brakuje wystarczającej liczby lekarzy

2026-07-01, 11:44  JW
Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy

Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy

1 lipca zawieszono Oddział Chirurgii w Nakle nad Notecią. To decyzja wojewody na wniosek Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. Powodem są problemy kadrowe.

Zarząd Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zgodę na czasowe zawieszenie działalności Oddziału Chirurgii w Nakle nad Notecią od 1 lipca na okres trzech miesięcy.

Jak informuje lecznica, wojewoda podjął decyzję o zawieszeniu oddziału zgodnie z wnioskiem. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału.

– To jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie mogliśmy podjąć. Przez wiele miesięcy prowadziliśmy intensywne działania, aby utrzymać działalność oddziału, jednak sytuacja kadrowa w chirurgii pozostaje niezwykle trudna. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić z takim wnioskiem. Jednocześnie nadal prowadzimy działania rekrutacyjne i będziemy dążyć do jak najszybszego przywrócenia działalności oddziału – mówi Jarosław Gierszewski, Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.

Szpital zaznacza, że z takimi problemami mierzy się wiele placówek w kraju. Zapewnia, że zarząd pozostaje w kontakcie z wojewodą oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapowiedziano kontynuację działań mających na celu wznowienie działania oddziału.

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