Oddział Chirurgii w Nakle nad Notecią zawieszony. W szpitalu brakuje wystarczającej liczby lekarzy

2026-07-01, 11:44 JW

Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy

1 lipca zawieszono Oddział Chirurgii w Nakle nad Notecią. To decyzja wojewody na wniosek Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. Powodem są problemy kadrowe.

Zarząd Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zgodę na czasowe zawieszenie działalności Oddziału Chirurgii w Nakle nad Notecią od 1 lipca na okres trzech miesięcy.



Jak informuje lecznica, wojewoda podjął decyzję o zawieszeniu oddziału zgodnie z wnioskiem. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału.



– To jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie mogliśmy podjąć. Przez wiele miesięcy prowadziliśmy intensywne działania, aby utrzymać działalność oddziału, jednak sytuacja kadrowa w chirurgii pozostaje niezwykle trudna. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić z takim wnioskiem. Jednocześnie nadal prowadzimy działania rekrutacyjne i będziemy dążyć do jak najszybszego przywrócenia działalności oddziału – mówi Jarosław Gierszewski, Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.



Szpital zaznacza, że z takimi problemami mierzy się wiele placówek w kraju. Zapewnia, że zarząd pozostaje w kontakcie z wojewodą oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapowiedziano kontynuację działań mających na celu wznowienie działania oddziału.