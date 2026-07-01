Awaria prądu w bydgoskim ZUS-ie. Po nocnych burzach obsługa klientów ograniczona

2026-07-01, 09:58 Agata Raczek/JW

Utrudnienia w obsłudze klientów ZUS w Bydgoszczy /fot. ZUS

Obsługa klientów w trzech bydgoskich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ograniczona. Powodem jest awaria zasilania, do której doszło po nocnych burzach i intensywnych opadach deszczu

Utrudnienia dotyczą oddziałów przy ulicach Świętej Trójcy 33, Marii Konopnickiej 18a oraz Andersena 6.



- Z powodu braku prądu klienci mogą obecnie złożyć wnioski i dokumenty, pobrać formularze, natomiast pozostałe sprawy wymagające dostępu do systemów informatycznych będzie można załatwić po przywróceniu zasilania. Utrudnienia są skutkiem nocnych burz oraz intensywnych opadów w deszczu, w wyniku których doszło do odcięcia prądu - informuje Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskiem.



Do czasu usunięcia awarii ZUS zachęca do korzystania z usług elektronicznych - platformy eZUS oraz aplikacji mobilnej mZUS, które pozwalają załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu.