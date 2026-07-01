Awaria prądu w bydgoskim ZUS-ie. Po nocnych burzach obsługa klientów była ograniczona

2026-07-01, 09:58  Agata Raczek/JW
Utrudnienia w obsłudze klientów ZUS w Bydgoszczy /fot. ZUS

Utrudnienia w obsłudze klientów ZUS w Bydgoszczy /fot. ZUS

Awaria zasilania powodem ograniczenia obsługi klientów w trzech placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Obsługa klientów odbywa się już bez żadnych ograniczeń - informuje ZUS.

Utrudnienia dotyczyły oddziałów przy ulicach Świętej Trójcy 33, Marii Konopnickiej 18a oraz Andersena 6.

- Z powodu braku prądu klienci mogą obecnie złożyć wnioski i dokumenty, pobrać formularze, natomiast pozostałe sprawy wymagające dostępu do systemów informatycznych będzie można załatwić po przywróceniu zasilania. Utrudnienia są skutkiem nocnych burz oraz intensywnych opadów w deszczu, w wyniku których doszło do odcięcia prądu - informuje Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskiem.

Jak przekazała, po godzinie 13 usterkę udało się naprawić. Klienci obsługiwani są bez żadnych ograniczeń.

Mówi Krystyna Michałek

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