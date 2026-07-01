Blisko 200 interwencji strażaków w Kujawsko-Pomorskiem. W Bydgoszczy zalane szpitale i siedziba Caritas [AKTUALIZACJA]

W regionie strażacy interweniowali 180 razy /fot. OSP Solec Kujawski
Do 180 wzrosła liczba zgłoszeń w naszym regionie po nocnej burzy i ulewie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Bydgoszczy - m.in. zalany został parking centrum handlowego. Ucierpiał także oddział Caritasu przy ul. Grodzkiej.
Trudna, burzowa noc
Strażacy byli wzywani ponad 180 razy w związku z burzami i gwałtownymi opadami deszczu w nocy z wtorku na środę (30.06. - 1.07.). Najwięcej, bo blisko 130 razy, interweniowali w Bydgoszczy.
- Interwencje dotyczyły głównie podtopień. W pięciu szpitalach strażacy wypompowywali wodę z piwnic. Pomagali także w udrażnianiu ramp. Na szczęście sprzęt medyczny nie uległ zniszczeniu - informuje st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, oficer prasowy KW PSP w Toruniu.
Pod wodą znalazł się także parking podziemny centrum handlowego przy rondzie Grunwaldzkim.
- Prowadzimy działania czterema zastępami, jednocześnie używamy kilkanaście pomp. Mówimy o znacznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych garażu podziemnego. Dopiero po tym wypompowaniu będzie można bezpiecznie do garażu ponownie wjeżdżać pod kątem użytkowania całego centrum handlowego - mówi st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy. Firma wydała oświadczenie, w którym przypomina, że ruch pieszy w CH RONDO odbywa się normalnie, a centrum pozostaje dostępne dla klientów. „Jesteśmy w stałym, bezpośrednim kontakcie z menedżerami wszystkich sklepów oraz punktów usługowych. Wiemy, że kilka lokali może potrzebować więcej czasu na otwarcie."
Dalsza akcja strażaków
Zalane były także piwnice w mieszkaniach. Strażacy nie odnotowali żadnych rannych. Obecnie mają ręce pełne roboty, odpompowując wodę w garażach, piwnicach, budynkach mieszkalnych i usługowych czy szybach windowych. Od godz. 8 przybywających zgłoszeń w związku z zalaniami jest jednak coraz mniej.
W pozostałych częściach regionu niektóre drogi są nieprzejezdne, między innymi w Białych Błotach na skrzyżowaniu ulic Arlekina i Chlebowej.
Zalało też bydgoski Caritas
Ze skutkami nocnych opadów mierzą się także wolontariusze Caritasu Diecezji Bydgoskiej. Zalana została siedziba przy ul. Grodzkiej, gdzie przechowywano żywność oraz artykuły przemysłowe dla potrzebujących. Trwa wypompowywanie wody, osuszanie pomieszczeń oraz szacowanie strat. Z tego powodu fundacja nie może w środę przyjąć beneficjentów.
Wysoki poziom Brdy
Podniósł się również poziom wody w bydgoskiej Brdzie. To spowodowało uniesienie oraz wepchnięcie floty statków (m.in. barka Le Mara i tramwaj wodny Słonecznik) na dolną część nabrzeża przy spichrzach.
Ostrzeżenia dla regionu
W regionie wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW. Obowiązują one do godzin wieczornych dla siedmiu powiatów (aleksandrowski, brodnicki, lipnowski, radziejowski, rypiński, Włocławek i włocławski). Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę