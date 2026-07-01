Blisko 200 interwencji strażaków w Kujawsko-Pomorskiem. W Bydgoszczy zalane szpitale i siedziba Caritas [AKTUALIZACJA]

2026-07-01, 08:24 JW/ Bartosz Nawrocki

W regionie strażacy interweniowali 180 razy /fot. OSP Solec Kujawski

Do 180 wzrosła liczba zgłoszeń w naszym regionie po nocnej burzy i ulewie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Bydgoszczy - m.in. zalany został parking centrum handlowego. Ucierpiał także oddział Caritasu przy ul. Grodzkiej.

Trudna, burzowa noc



Strażacy byli wzywani ponad 180 razy w związku z burzami i gwałtownymi opadami deszczu w nocy z wtorku na środę (30.06. - 1.07.). Najwięcej, bo blisko 130 razy, interweniowali w Bydgoszczy.





- Interwencje dotyczyły głównie podtopień. W pięciu szpitalach strażacy wypompowywali wodę z piwnic. Pomagali także w udrażnianiu ramp. Na szczęście sprzęt medyczny nie uległ zniszczeniu - informuje st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, oficer prasowy KW PSP w Toruniu.







- Prowadzimy działania czterema zastępami, jednocześnie używamy kilkanaście pomp. Mówimy o znacznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych garażu podziemnego. Dopiero po tym wypompowaniu będzie można bezpiecznie do garażu ponownie wjeżdżać pod kątem użytkowania całego centrum handlowego - mówi st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy. Firma wydała oświadczenie, w którym przypomina, że ruch pieszy w CH RONDO odbywa się normalnie, a centrum pozostaje dostępne dla klientów. „Jesteśmy w stałym, bezpośrednim kontakcie z menedżerami wszystkich sklepów oraz punktów usługowych. Wiemy, że kilka lokali może potrzebować więcej czasu na otwarcie."





Dalsza akcja strażaków





Zalane były także piwnice w mieszkaniach. Strażacy nie odnotowali żadnych rannych. Obecnie mają ręce pełne roboty, odpompowując wodę w garażach, piwnicach, budynkach mieszkalnych i usługowych czy szybach windowych. Od godz. 8 przybywających zgłoszeń w związku z zalaniami jest jednak coraz mniej.



W pozostałych częściach regionu niektóre drogi są nieprzejezdne, między innymi w Białych Błotach na skrzyżowaniu ulic Arlekina i Chlebowej.







Zalało też bydgoski Caritas





Ze skutkami nocnych opadów mierzą się także wolontariusze Caritasu Diecezji Bydgoskiej. Zalana została siedziba przy ul. Grodzkiej, gdzie przechowywano żywność oraz artykuły przemysłowe dla potrzebujących. Trwa wypompowywanie wody, osuszanie pomieszczeń oraz szacowanie strat. Z tego powodu fundacja nie może w środę przyjąć beneficjentów.





Wysoki poziom Brdy





Podniósł się również poziom wody w bydgoskiej Brdzie. To spowodowało uniesienie oraz wepchnięcie floty statków (m.in. barka Le Mara i tramwaj wodny Słonecznik) na dolną część nabrzeża przy spichrzach.





Ostrzeżenia dla regionu