Mieszkańcy naszego regionu ranni w wypadku na Pomorzu. Łącznie sześć osób w szpitalu

2026-06-30, 21:13 BN

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza ranni w wypadku na Pomorzu. Sześć osób trafiło do szpitala/fot. KPP w Człuchowie

Sześć osób, w tym pięcioro mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, zostało rannych w wypadku na trasie Rzeczenica–Przechlewo w powiecie człuchowskim. Według wstępnych ustaleń policji do zderzenia doprowadził 19-letni kierowca renault, mieszkaniec naszego regionu.

Do wypadku doszło w poniedziałek (29 czerwca) o godz. 16.18. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu volvo, którym jechał 36-letni mieszkaniec gminy Konarzyny. Doszło do zderzenia obu samochodów.



Renault podróżowało pięcioro mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wszyscy odnieśli obrażenia. Najciężej ranny 18-letni pasażer został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca oraz troje pasażerów – dwie 18-letnie kobiety i 17-letni mężczyzna – trafili do szpitala karetkami. Pomocy medycznej wymagał również 36-letni kierowca volvo.



Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku.