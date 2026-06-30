Mieszkańcy naszego regionu ranni w wypadku na Pomorzu. Łącznie sześć osób w szpitalu
Sześć osób, w tym pięcioro mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, zostało rannych w wypadku na trasie Rzeczenica–Przechlewo w powiecie człuchowskim. Według wstępnych ustaleń policji do zderzenia doprowadził 19-letni kierowca renault, mieszkaniec naszego regionu.
Do wypadku doszło w poniedziałek (29 czerwca) o godz. 16.18. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu volvo, którym jechał 36-letni mieszkaniec gminy Konarzyny. Doszło do zderzenia obu samochodów.
Renault podróżowało pięcioro mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wszyscy odnieśli obrażenia. Najciężej ranny 18-letni pasażer został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca oraz troje pasażerów – dwie 18-letnie kobiety i 17-letni mężczyzna – trafili do szpitala karetkami. Pomocy medycznej wymagał również 36-letni kierowca volvo.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku.