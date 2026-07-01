Nie chcą intensywnej, wysokiej zabudowy, chcą dostępu do zieleni. Sprzeciw wobec założeń Planu Ogólnego Bydgoszczy

2026-07-01, 08:06  Marcin Kupczyk/BN
Widok ze Zbocza Bydgoskiego na Szwederowie/fot. Pit1233 - Praca własna, CC0

Widok ze Zbocza Bydgoskiego na Szwederowie/fot. Pit1233 - Praca własna, CC0

Działacze stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski i członkowie kilku rad osiedli protestują przeciwko intensywnej zabudowie mieszkaniowej kosztem zieleni - to część założeń Planu Ogólnego Bydgoszczy. Swoje postulaty przedstawią podczas zbliżającej się sesji rady miasta.

- Stowarzyszenia bydgoskie oraz rady osiedli mówią jednym głosem o tym, że nie chcą mieć intensywnej, wysokiej zabudowy, bo zabiera ona zieleń i dostęp do światła - mówi Patryk Konsorski, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski. - Chcemy zrównoważonego rozwoju mieszkań, dostępu do zieleni. Z tymi uwagami będziemy na najbliższej nadzwyczajnej sesji rady miasta - dodaje.

Patryk Konsorski deklaruje, że Bydgoski Ruch Miejski będzie działać dalej, nawet jeśli miasto nie wysłucha wyżej wymienionych próśb. - Będziemy informować swoich mieszkańców o tym, jakie są problemy po to, żeby wpłynąć na docelową decyzję miasta - mówi.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek.

Mówi Patryk Konsorski, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski

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