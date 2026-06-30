11-latka wyłowiona z jeziora w Wąbrzeźnie. Trwa akcja reanimacyjna, jest w głębokiej hipotermii [AKTUALIZACJA]

2026-06-30, 19:36 Maciej Wilkowski, Marcin Kupczyk/BN

Fot. ilustracyjna

Wszystkie służby, w tym śmigłowiec LPR zaangażowały się w poszukiwania 11-latki, która kąpała się w wąbrzeskim Jeziorze Zamkowym. Zgłoszenie o jej zaginięciu otrzymaliśmy po 18:00 - powiedział Polskiemu Radiu PiK brygadier Piotr Rogowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie.

- W pewnym momencie została utracona z pola widzenia przez bawiącą się z nią koleżankę - informuje. - Dziewczynka stwierdziła, że koleżanka po jakimś czasie nie pojawiła się nad płytą wody, więc zaalarmowała straż pożarną - dodaje.



W akcję poszukiwawczą zaangażowano również grupę specjalistyczną z Komendy Miejskiej w Toruniu. - Przy pomocy sprzętu specjalistycznego będzie przeczesywała powierzchnie i dno jeziora - mówi Piotr Rogowski.



Na miejscu są wszystkie służby ratunkowe. Wylądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Polskie Radio PiK dowiedziało się, że dziewczynka została wyłowiona o godz. 20:14. Trwa akcja reanimacyjna. 11-latka jest w głębokiej hipotermii - informuje podkomisarz Krzysztof Świerczyński z wąbrzeskiej policji.