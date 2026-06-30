Stanisław Śmigiel z Medalem za Zasługi dla Miasta Torunia. Uhonorowano legendę antykomunistycznej opozycji

2026-06-30, 20:28  BN
Stanisław Śmigiel (na zdjęciu z przodu) z Medalem za Zasługi dla Miasta Torunia/fot. Solidarni - Toruń Pamięta

Stanisław Śmigiel (na zdjęciu z przodu) z Medalem za Zasługi dla Miasta Torunia/fot. Solidarni - Toruń Pamięta

Jeden z najbardziej zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej związanych z Toruniem, Stanisław Śmigiel, otrzymał Medal za Zasługi dla Miasta Torunia. Uroczystość odbyła się we wtorek w rezydencji Marianna w Majdanie pod Warszawą, w obecności rodziny, przyjaciół oraz dawnych współpracowników z opozycji.

Odznaczenie wręczył przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz w towarzystwie radnego Michała Wojtczaka. Spotkanie było okazją do wspomnień z okresu walki z komunistycznym reżimem.

Wspomnienia przyjaciół z opozycji

Bogdan Borusewicz opowiedział o spotkaniu z 1976 roku, kiedy to do drzwi jego mieszkania w Gdańsku zapukali dwaj studenci Politechniki Gdańskiej – Stanisław Śmigiel i Antoni Mężydło. To wydarzenie zapoczątkowało wieloletnią współpracę w środowiskach opozycyjnych. Do tamtych lat nawiązał także Antoni Mężydło, przypominając działalność opozycji najpierw w Gdańsku, a później w Toruniu.

Z kolei prezes Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń pamięta” Jan Wyrowiński podziękował Radzie Miasta Torunia za uhonorowanie Stanisława Śmigla. Podkreślił również jego ogromny wpływ na działalność i życiorysy wielu toruńskich opozycjonistów, wśród których znaleźli się m.in. Wiesław Skrzypczyński, Anna Kin, Roman Suchowiecki, Leszek Zejfert, Robert Ziemkiewicz, Marek Wachnik, Jarosław Maciej Goliszewski i Andrzej Churski.


Od KOR-u do podziemnej „Solidarności”

Stanisław Śmigiel urodził się w 1953 roku w Lipnie. Już od 1977 roku współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR, niezależnym pismem „Robotnik”, Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża oraz „Robotnikiem Wybrzeża”. W 1978 roku współtworzył środowisko opozycyjne w Toruniu związane z KSS KOR, a rok później podpisał Kartę Praw Robotniczych i liczne protesty przeciwko władzom PRL.

Po powstaniu „Solidarności” działał w strukturach związku w toruńskim „Merinoteksie”, współtworzył Toruńską Oficynę Niezależną oraz Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Potulicach i Strzebielinku.

Wielokrotnie represjonowany przez władze PRL

W latach 80. organizował podziemną działalność wydawniczą, kierował wydawnictwem „Kwadrat”, współtworzył niezależne pisma oraz uczestniczył w emisji podziemnych audycji radiowych. Był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1984 roku został aresztowany i skazany na półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

W drugiej połowie lat 80. współtworzył Regionalną Komisję Wykonawczą „Solidarności”, a następnie jawną Regionalną Komisję Koordynacyjną związku w Toruniu. W 1989 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” i szefem sztabu wyborczego podczas wyborów parlamentarnych w województwach toruńskim i włocławskim.

Za działalność na rzecz wolnej Polski został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Medal za Zasługi dla Miasta Torunia jest kolejnym wyróżnieniem, które podkreśla jego wkład w historię miasta i przemiany demokratyczne w Polsce.

Toruń

Region

Mieszkańcy naszego regionu ranni w wypadku na Pomorzu. Łącznie sześć osób w szpitalu

Mieszkańcy naszego regionu ranni w wypadku na Pomorzu. Łącznie sześć osób w szpitalu

2026-06-30, 21:13
11-latka wyłowiona z jeziora w Wąbrzeźnie. Trwa akcja reanimacyjna, jest w głębokiej hipotermii [AKTUALIZACJA]

11-latka wyłowiona z jeziora w Wąbrzeźnie. Trwa akcja reanimacyjna, jest w głębokiej hipotermii [AKTUALIZACJA]

2026-06-30, 19:36
Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury

Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego? Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury

2026-06-30, 19:26
Blisko 9 milionów złotych z budżetu państwa trafi w tym roku do spółek wodnych z regionu

Blisko 9 milionów złotych z budżetu państwa trafi w tym roku do spółek wodnych z regionu

2026-06-30, 18:32
WZL nr 2 walczą o kontrakty i swoich pracowników. Pracownicy mogą być spokojni o swoje jutro

WZL nr 2 walczą o kontrakty i swoich pracowników. „Pracownicy mogą być spokojni o swoje jutro”

2026-06-30, 17:38
Wioska Kłobia pod Lubrańcem będzie miała nowy most. Budowla zastąpi starą i wysłużoną przeprawę

Wioska Kłobia pod Lubrańcem będzie miała nowy most. Budowla zastąpi starą i wysłużoną przeprawę

2026-06-30, 16:47
We włocławskiej komisji wyborczej pominęli część głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego Są zarzuty

We włocławskiej komisji wyborczej pominęli część głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego? Są zarzuty

2026-06-30, 16:09
Ponad 150 mln zł unijnego dofinansowania na projekty w regionie. Najwięcej zyska Biskupin

Ponad 150 mln zł unijnego dofinansowania na projekty w regionie. Najwięcej zyska Biskupin

2026-06-30, 15:51
30 lat więzienia za zabójstwo w bydgoskim Myślęcinku i 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary

30 lat więzienia za zabójstwo w bydgoskim Myślęcinku i 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary

2026-06-30, 14:52

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę