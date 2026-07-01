Czy w Inowrocławiu powinno odbyć się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych?

2026-07-01, 07:08  Marcin Glapiak/BN
Czy w Inowrocławiu powinno odbyć się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych?/fot. Magnific/ilustracyjna

Czy w Inowrocławiu powinno odbyć się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych?/fot. Magnific/ilustracyjna

Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych? Takie pytanie zadają radni opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej. Skąd ten pomysł?

- Od dłuższego czasu jest coraz większa liczba mieszkańców, która zgłasza się bezpośrednio do nas z pytaniami, a niektórzy wręcz z żądaniem przeprowadzenia takiego referendum - mówi przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu Patryk Kaźmierczak. - Chodzi przede wszystkim o postępującą degradację miasta, przerzucanie odpowiedzialności za własne błędy na poprzedników czy upolitycznianie spółek miejskich - argumentuje.

Mieszkańcy Inowrocławia są podzieleni - jedni są za referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych, drudzy przeciw. Do jego organizacji konieczne jest powołanie pięcioosobowego komitetu i zebranie 5 i pół tysiąca podpisów.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Nie żyje 11-latka, którą we wtorek wyciągnięto z Jeziora Zamkowego w Wąbrzeźnie

Nie żyje 11-latka, którą we wtorek wyciągnięto z Jeziora Zamkowego w Wąbrzeźnie

2026-07-01, 07:22
Mieszkańcy naszego regionu ranni w wypadku na Pomorzu. Łącznie sześć osób w szpitalu

Mieszkańcy naszego regionu ranni w wypadku na Pomorzu. Łącznie sześć osób w szpitalu

2026-06-30, 21:13
Stanisław Śmigiel z Medalem za Zasługi dla Miasta Torunia. Uhonorowano legendę antykomunistycznej opozycji

Stanisław Śmigiel z Medalem za Zasługi dla Miasta Torunia. Uhonorowano legendę antykomunistycznej opozycji

2026-06-30, 20:28
11-latka wyłowiona z jeziora w Wąbrzeźnie. Trafiła do szpitala po prawie godzinnej reanimacji [AKTUALIZACJA]

11-latka wyłowiona z jeziora w Wąbrzeźnie. Trafiła do szpitala po prawie godzinnej reanimacji [AKTUALIZACJA]

2026-06-30, 19:36
Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury

Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego? Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury

2026-06-30, 19:26
Blisko 9 milionów złotych z budżetu państwa trafi w tym roku do spółek wodnych z regionu

Blisko 9 milionów złotych z budżetu państwa trafi w tym roku do spółek wodnych z regionu

2026-06-30, 18:32
WZL nr 2 walczą o kontrakty i swoich pracowników. Pracownicy mogą być spokojni o swoje jutro

WZL nr 2 walczą o kontrakty i swoich pracowników. „Pracownicy mogą być spokojni o swoje jutro”

2026-06-30, 17:38
Wioska Kłobia pod Lubrańcem będzie miała nowy most. Budowla zastąpi starą i wysłużoną przeprawę

Wioska Kłobia pod Lubrańcem będzie miała nowy most. Budowla zastąpi starą i wysłużoną przeprawę

2026-06-30, 16:47
We włocławskiej komisji wyborczej pominęli część głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego Są zarzuty

We włocławskiej komisji wyborczej pominęli część głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego? Są zarzuty

2026-06-30, 16:09

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę