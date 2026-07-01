2026-07-01, 07:08 Marcin Glapiak/BN

Czy w Inowrocławiu powinno odbyć się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych?/fot. Magnific/ilustracyjna

Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych? Takie pytanie zadają radni opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej. Skąd ten pomysł?

- Od dłuższego czasu jest coraz większa liczba mieszkańców, która zgłasza się bezpośrednio do nas z pytaniami, a niektórzy wręcz z żądaniem przeprowadzenia takiego referendum - mówi przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu Patryk Kaźmierczak. - Chodzi przede wszystkim o postępującą degradację miasta, przerzucanie odpowiedzialności za własne błędy na poprzedników czy upolitycznianie spółek miejskich - argumentuje.



Mieszkańcy Inowrocławia są podzieleni - jedni są za referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych, drudzy przeciw. Do jego organizacji konieczne jest powołanie pięcioosobowego komitetu i zebranie 5 i pół tysiąca podpisów.