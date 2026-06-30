2026-06-30, 19:26 Radosław Jagieła/BN

Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego? Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury/fot. Radosław Jagieła

Miejski park w pobliżu centrum kultury w Aleksandrowie Kujawskim zostanie odnowiony. Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. A jakich zmian oczekują mieszkańcy?

- Porządku i przede wszystkim czystości - usłyszał nasz reporter. - Chcielibyśmy więcej koszów na śmieci, fontanny z prawdziwego zdarzenia, placu do tańczenia, zmiany nawierzchni, wyznaczonych miejsc parkingowych, ławeczek, a także placów zabaw dla dzieci - dodają mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego.



Tomasz Kozłowski, zastępca burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK, że władze faktycznie planują utworzenie m.in. placu zabaw dla dzieci. - Do tego chcemy stworzyć miejsce rekreacji poprzez altanę, fontannę czy park dla psów - przyznaje.



Propozycje zmian w Aleksandrowie Kujawskim można przesyłać do 6 lipca.