Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego? Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury

2026-06-30, 19:26  Radosław Jagieła/BN
Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego? Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury/fot. Radosław Jagieła

Jakich zmian chcą mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego? Odnowiony zostanie park blisko centrum kultury/fot. Radosław Jagieła

Miejski park w pobliżu centrum kultury w Aleksandrowie Kujawskim zostanie odnowiony. Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. A jakich zmian oczekują mieszkańcy?

- Porządku i przede wszystkim czystości - usłyszał nasz reporter. - Chcielibyśmy więcej koszów na śmieci, fontanny z prawdziwego zdarzenia, placu do tańczenia, zmiany nawierzchni, wyznaczonych miejsc parkingowych, ławeczek, a także placów zabaw dla dzieci - dodają mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego.

Tomasz Kozłowski, zastępca burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK, że władze faktycznie planują utworzenie m.in. placu zabaw dla dzieci. - Do tego chcemy stworzyć miejsce rekreacji poprzez altanę, fontannę czy park dla psów - przyznaje.

Propozycje zmian w Aleksandrowie Kujawskim można przesyłać do 6 lipca.

Relacja Radosława Jagieły

Aleksandrów Kujawski

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