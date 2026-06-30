2026-06-30, 18:32 Radosław Jagieła/BN

Blisko 9 milionów złotych z budżetu państwa trafi w tym roku do spółek wodnych z regionu. Podpis składa wicewojewoda Piotr Hemmerling/fot. Radosław Jagieła

Spółki wodne z naszego regionu dostaną ok. 9 milionów złotych z budżetu państwa - to dwa razy więcej niż w poprzednich dwunastu miesiącach.

- Pieniądze te służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych szczegółowych i zasadniczych, czyli większych i mniejszych kanałów w tej sieci irygacyjnej - informuje wicewojewoda Piotr Hemmerling. - Służą też budowaniu zastawek i innych urządzeń hydrotechnicznych, wygaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów melioracyjnych była drożna - dodaje.



Ostatnie umowy podpisano we wtorek w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Rządowe dofinansowania trafią do pięciu okolicznych gmin. Łącznie do powiatu włocławskiego trafi ponad 200 tysięcy złotych.