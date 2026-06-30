WZL nr 2 walczą o kontrakty i swoich pracowników. „Pracownicy mogą być spokojni o swoje jutro”

2026-06-30, 17:38 Jarosław Wieprzycki/BN

Od lewej prezes zarządu WZL nr 2 Jakub Gazda, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz i wiceprezes zarządu PGZ Piotr Zawieja/fot. Jarosław Wieprzycki

- Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy są w dobrej kondycji - przekonywał na wtorkowej konferencji prasowej prezes spółki wraz z zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podkreślił również, że pracownicy mogą być spokojni o swoje jutro. Zakład nie planuje redukcji zatrudnienia.

Pomóc w tym mają prace nad zestawami ośmiu dronów Orlik i 24 dronów Wizjer, a także realizacja kontraktu SAFE dla innych krajów UE oraz negocjowanie kontraktów m.in. na remont samolotów dla Ukrainy, o których mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. - Pojawił się wątek związany z rozmowami z partnerami z Ukrainy na temat remontów ukraińskich samolotów F-16 i MiG-ów 29. Kto w Polsce mógłby to robić, jak nie WZL nr 2 - uważa.



Wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotr Zawieja chce, by osiem zestawów dronów Orlik zostały oddane do użytku do końca 2027 roku.

