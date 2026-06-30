2026-06-30, 16:09 Marek Ledwosiński/BN

We włocławskiej komisji wyborczej pominęli część głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego? Są zarzuty/fot. Magnific/ilustracyjna

Wracamy do ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 36 na włocławskim osiedlu Południe pod okiem prokuratury. Sprawa jest poważna - podejrzani usłyszeli właśnie zarzuty niedopełnienia obowiązków przy zliczaniu głosów.

Postępowanie prowadzone jest przeciwko ośmiu podejrzanym - przewodniczącemu i członkom komisji wyborczej. - Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż doszło do naruszenia procedury związanej z liczeniem głosów na kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka. - 86 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego nie zostało doliczonych - dodaje.



Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Przewodniczący dodatkowo odmówił składania wyjaśnień. Wszystkim grozi do trzech lat więzienia.

