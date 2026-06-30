Wioska Kłobia pod Lubrańcem będzie miała nowy most. Budowla zastąpi starą i wysłużoną przeprawę

2026-06-30, 16:47 Marek Ledwosiński/BN

Wioska Kłobia pod Lubrańcem będzie miała nowy most/fot. Pixabay/ilustracyjna

Nowy most zostanie wybudowany w wiosce Kłobia pod Lubrańcem (pow. włocławski). Budowla zastąpi starą i wysłużoną przeprawę, która już nie spełnia warunków bezpiecznego ruchu drogowego. Zwłaszcza teraz, w czasie zagrożenia pokoju.

To most na drodze powiatowej. Włocławski starosta Roman Gołębiewski liczy na to, że budowa przeprawy nad rzeką Chodeczką zakończy się jeszcze w tym roku.



Starosta informuje, że inwestycja jest warta ponad 3,5 miliona złotych. - W 60 proc. chcemy ją zrealizować przy wsparciu środków z rezerwy budżetu państwa, która rozdysponowywana jest przez ministra infrastruktury - mówi Roman Gołębiewski. - Dokonaliśmy już wyboru wykonawcy i niezwłocznie będziemy podpisywać umowę tak, aby w tym roku ta inwestycja została zrealizowana - dodaje.



Z wioską Kłobia, gdzie powstanie nowy most, wiąże się ciekawa historia. To właśnie tam w 1945 roku funkcję wikariusza w Kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha pełnił późniejszy Prymas Tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Skromny wikary z Kłobi był jednocześnie profesorem i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.