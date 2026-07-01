Jeziora, kolej wąskotorowa i wielka historia. Żnin i Pałuki polecają się w „Wakacyjnym przewodniku po regionie"

2026-07-01, 09:00 Tomasz Kaźmierski/JW

Wizyta w Żninie/fot. Tomasz Kaźmierski

Charakterystyczna baszta, dwa jeziora, wielka historia i kolejka wąskotorowa - chyba nie trudno się domyślić, że w środowym Wakacyjnym przewodniku po regionie mówiliśmy o Żninie i okolicach.

Naszą przewodniczką jest Monika Andruszkiewicz, kierownik wydziału turystyki, promocji i rozwoju urzędu miejskiego w Żninie oraz oraz prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki.





Bogata historia





Jakie są takie obowiązkowe miejsca w Żninie, które musimy zobaczyć?

Kraina pełna jezior i kolejowej atrakcji

Przyjeżdżamy do Żnina, wsiadamy w kolejkę, która od ponad 130 lat przemierza tę okolicę. Początkowo wybudowana ze względów czysto praktycznych, miała dowozić buraki do cukrowni, a potem i mieszkańców na zakupy czy do pracy właśnie w Żninie. Dzisiaj typowo turystyczna, wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby turystyczne - wspomina.







O Żninie, Pałukach i ich atrakcjach można posłuchać poniżej



