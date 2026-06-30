30 lat więzienia za zabójstwo w bydgoskim Myślęcinku i 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary dla Łukasza K. za zeszłoroczne zabójstwo w Myślęcinku/fot. Natasza Trzebuchowska
Przed bydgoskim sądem zapadł wyrok w sprawie zabójstwa, do którego doszło rok temu w Myślęcinku. Śledczy dowiedli, ze Łukasz K. celowo strzelił do przypadkowej osoby w namiocie. Ma spędzić w więzieniu 30 lat i wypłacić 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia matce ofiary. Wyrok jest nieprawomocny.
- Czyn ten został zaplanowany „na zimno”, oskarżony chciał się tego dopuścić - uzasadniał sędzia Roman Narodowski. - Oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim, strzelił do bezbronnego człowieka z przygotowanej broni czarnoprochowej i spowodował śmierć pokrzywdzonego. Jak najbardziej jest winny zarzuconego mu czynu, czego zresztą oskarżony się nie wypierał - dodał.
Ten sam sędzia poinformował także, że sąd uznał, iż stan psychiczny sprawcy nie ograniczał jego poczytalności w chwili zabójstwa. Oskarżony nie potrafił wyjaśnić, dlaczego dopuścił się tego czynu.
Prokurator Agnieszka Bernadowicz-Woropaj wyjaśniła, że Łukasz K. po dokonanej zbrodni zostawił w namiocie swojej ofiary list i swój dowód osobisty, a o tym, co zrobił, od razu poinformował swojego kolegę i matkę. - Zabił dla rozgłosu, w jego chorej wyobraźni narodziło się marzenie o makabrycznej sławie - mówiła na sali sądowej. - W swoich wiadomościach, SMS-ach oraz pozostawionym liście pisał wprost, że marzy mu się masakra i ogólnokrajowa obława policyjna - dodała.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę